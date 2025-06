Jak wynika z danych internetowej platformy rezerwacyjnej Fru.pl , najbliższe tygodnie to bardzo dobry czas na zakup biletów na wakac je . Obecnie ceny wielu popularnych połączeń do europejskich miast są niekiedy niższe niż koszt przejazdu krajowego pociągiem.

Jako przykład podaje Stavanger - norweskie miasto, do którego możemy polecieć z Gdańska już za 69 zł. Okazuje się, że jest to świetna baza wypadowa dla miłośników aktywnego wypoczynku. W niewielkiej odległości od niego znajdują się słynne norweskie fiordy oraz popularne szlaki trekkingowe, takie jak Preikestolen - jedno z najbardziej spektakularnych miejsc widokowych w Europie.

Z kolei Eindhoven, do którego polecimy z Wrocławia za jedyne 86 zł, to idealny punkt startowy do wypadu nad holenderskie wybrzeże.