Blanka Lipinska wypoczywa w Tulum

Meksyk to jeden z ulubionych podróżniczych kierunków gwiazd. Swój wolny czas spędzała tam m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną oraz Natalia Siwiec. Kilka miesięcy temu w pogoni za słońcem również wybrała się tam Blanka Lipińska.



Chociaż rajskie wakacje nie przypadły jej do gustu, to celebrytka znów postanowiła tam polecieć. "W zeszłym roku tu byłam. Nie do końca byłam zachwycona, więc moi przyjaciele stwierdzili, że odczarują mi Tulum" - powiedziała na jednej z instagramowych relacji.



Instagram Post

Blanka Lipińska uwielbia podróżować. Jeszcze nie tak dawno relacjonowała rodzinne wakacje na Malediwach. W ostatnich miesiącach celebrytka była jednak pochłonięta remontem swojego nowego mieszkania. Nic więc dziwnego, że postawiła teraz na wypoczynek i wybrała się na rajskie wakacje, by naładować baterie.

Po osiemnastu godzinach podróży, czterech godzinach snu, witam was o wschodzie słońca w Meksyku. Jest pięknie, ciepło.

Oprócz relacji na instagramowym profilu Blanki Lipińskiej pojawiło się także zdjęcie z plaży. Pisarka wskoczyła w skąpy strój kąpielowy i zapozowała na leżaku. "Witam ponownie Tulum. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie zawiedziesz" - napisała pod postem.

Instagram Post

