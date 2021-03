Rhian Sugden niewiele zasłoniła!

Rhian Sugden niedawno ubolewała nad przerwą w pracy, którą kocha. Wygląda na to, że modelka wróciła do sesji zdjęciowych z entuzjazmem i pochwaliła się ich efektami w swoich mediach społecznościowych. Jednak na te profesjonalne, w studiu fotograficznym z całą ekipią musi jeszcze trochę poczekać!

Zdjęcie Rhian Sugden tęskni do profesjonalnych sesji zdjęciowych /Gotcha Images / Splash News /East News

Rhian Sugden to brytyjska modelka, która swego czasu skradła serce Cristiano Ronaldo, ale... odrzuciła jego zaloty i wybrała innego mężczyznę.

Obecnie widać, że Rhian jest szczęśliwa i realizuje się w swojej pracy modelki i często chętnie reklamuje komplety bielizny.



To w nich zdaniem fanów wygląda najlepiej! Trudno się z nimi nie zgodzić, patrząc na najnowsze zdjęcie gwiazdy.



Rhian pozuje w delikatnym komplecie bielizny z neonowym wzorem. W komentarzach fani nie szczędzili jej jak zwykle komplementów.



We wpisie pod zdjęciem Rhian wyznała, że zdjęcie zostało zrobione "pewnego dnia, który jest coraz bliżej normalności". Widać, że sytuacja pandemiczna także już daje się we znaki pięknej modelce.



Czas kwarantanny spędza ona wraz ze swoim mężem Oliverem Mellorem w Manchesterze.



