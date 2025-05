Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 26 maja do 1 czerwca 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą organizację czasu . W pracy unikaj zmieniania swoich poglądów w zależności od sytuacji i nie rzucaj słów na wiatr. Zajęte Barany powinny wystrzegać się skłonności do kontrolowania zachowań partnera, bo skutek okaże się przeciwny do zamierzonego. Wolne zaś poznają kogoś, kto umiejętnie radzi sobie z problemami dnia codziennego. W weekend zrobisz więcej, niż zaplanujesz.

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie umiejętności radzenia sobie z problemami, jakie niesie życie. W pracy zabraknie ci sił i motywacji do działania, a tym samym szybko wypadniesz z gry, na co konkurencja tylko czeka. Zajęte Bliźnięta będą musiały poradzić sobie z obietnicami wobec partnera, który czeka na ich spełnienie. Wolne zaś poznają kogoś, kto sprawi, że ich serce zabije szybciej. W weekend dobrze ci zrobi wycieczka rowerowa.

W tym tygodniu towarzyszyć ci będzie słomiany zapał. W pracy powiodą się twoje działania, które prowadzisz wspólnie z zespołem. Zajęte Raki będą poszukiwać przy boku partnera bezpieczeństwa, które ostatnio zostało zachwiane. Wolne zaś będą unikać poważniejszych znajomości z obawy przed zranieniem i otwarciem starych ran. W weekend rób tylko to, na co masz ochotę.

Aura tego tygodnia przyniesie zmienny dynamizm. W pracy zabraknie ci oczekiwanego poparcia w prowadzonych działaniach, co opóźni ostateczne ich zakończenie. Zajęte Lwy poczują się bardziej pewne siebie, bo będą wiedziały, że w trudnych kwestiach mogą liczyć na partnera. Wolne zaś powinny wystrzegać się znajomości na odległość, bo jest to droga donikąd.

Aura tego tygodnia przyniesie więcej optymizmu. W pracy unikaj zwlekania z odkładaniem spraw na później, bo obróci się to przeciw tobie. Zajęte Panny będą cieszyć się pewnością uczuć partnera, bo wiedzą, że w związek z nim włożyły całą swoją energię. Wolne zaś w towarzystwie poznają kogoś, kto wzbudzi nich pociąg seksualny. W weekend zrozum potrzeby innych i dostosuj się do ich planów.

Wiosenna aura przyniesie niespożytą energię do działania. W pracy będziesz musiał bardziej zaangażować się w osiąganie oczekiwanych wyników. Zajęte Wagi powinny unikać uczuć zazdrości, bo wywołają w partnerze emocje osaczenia, które będą dla niego drażniące. Wolne zaś poznają kogoś, kto nie będzie miał ochoty pokonywać trudności, jakie są między nimi. W weekend bądź otwarty na propozycje.

Wiosenna aura zachęcać cię będzie do wykorzystania nadarzających się okazji. W pracy będziesz musiał przystosować się do zmieniających się sytuacji, które ostatecznie wyjdą na twoją korzyść. Zajęte Koziorożce powinny unikać ryzykownych sytuacji związanych z możliwą zdradą, bo nic się nie ukryje. Wolne zaś zupełnie przypadkiem poznają kogoś, to obudzi w nich namiętność tak, że aż iskry lecą w powietrzu. W weekend możesz liczyć na flirty i zabawę.