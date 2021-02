Rhian Sugden, w której kochał się Cristiano Ronaldo, uwielbia zachwycać swoich fanów zdjęciami, na których jest skąpo ubrana. Teraz jednak przeszła samą siebie!

Zdjęcie Rhian Sugden lubi chwalić się swoim ciałem w mediach społecznościowych /Gotcha Images / Splash News /East News

Piękna modelka, która swego czasu skradła serce słynnemu piłkarzowi, wie doskonale, jak wykorzystywać swoje wdzięki.

Na jej profilu w mediach społecznościowych jest pełno roznegliżowanych zdjęć, ale tym razem Rhian zaskoczyła fanów.



Pokazała się w półprzeźroczystym body, wykończonym turkusowym obszyciem, który nie pozostawia zbyt wiele wyobraźni.



Do tego prosta fryzura Sugden i piękny makijaż dopełniły całości.



Jak nietrudno się jest domyślić, zdjęcie bardzo spodobało się fanom celebrytki, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach:



"Idealna", "boska", "wyglądasz po prostu niesamowicie" - pisali internauci.



Trudno się z nimi nie zgodzić i patrząc na celebrytkę, już wiemy, co tak urzekło Ronaldo, gdy wypisywał do niej gorące wiadomości!





