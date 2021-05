Rhian Sugden pokazała pikantne zdjęcie z łóżka!

Rhian Sugden ma na swoim koncie wiele zmysłowych sesji zdjęciowych. Brytyjska gwiazda, która zrobiła karierę w świecie modelingu zyskuje coraz więcej fanów.

To właśnie oni ze sporym zaangażowaniem śledzą jej karierę i kibicują w nowych projektach.



Nic w tym dziwnego, bo właśnie Rhian często dzieli się z nimi rezultatami sesji zdjęciowych, a często potrafią one rozpalić zmysły.



Tym razem modelka pokazała zdjęcie, na którym leży w łóżku w samej bieliźnie.



Jak zawsze była ona doskonale dobrana do figury gwiazdy i podkreślała jej kobiece kształty.



W komentarzach nie zabrakło komplementów od wiernych fanów, którzy zawsze doceniają jej urodę.



Instagram Post

Instagram Post

