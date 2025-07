W podcaście Nomada w rozmowie z Joanną Oleśniewicz, Dyrektor Generalną Sprzedaży Air France-KLM na Polskę i Ukrainę, padło wiele cennych wskazówek dla podróżnych. Zarówno tych regularnie latających, jak i początkujących turystów. Przede wszystkim warto pamiętać, że planowanie podróży lotniczej z odpowiednim wyprzedzeniem to klucz do oszczędności. Zasada "last minute" rzadko sprawdza się w przypadku biletów lotniczych/ Zakup biletu z dnia na dzień najczęściej wiąże się z bardzo wysoką ceną. Dlatego rezerwując podróż z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, mamy większą szansę na korzystne stawki i lepszy wybór miejsc.

Równie ważne jest dokładne sprawdzenie, co zawiera cena biletu. Jak podkreśla Joanna Oleśniewicz, w Air France i KLM nawet najtańsze bilety (niezależnie od długości trasy) zawierają usługi, za które u innych przewoźników trzeba dopłacić. W cenie znajdują się m.in. duży bagaż podręczny, poczęstunek wraz z napojami na pokładzie, a często również możliwość wyboru miejsca, choć to zależy od taryfy, klasy podróży czy statusu w programie lojalnościowym. Warto więc przed zakupem dokładnie zapoznać się z warunkami biletu. Dobrą wiadomością dla pasażerów jest również to, że można zabrać na pokład dwa darmowe przedmioty: klasyczną walizkę kabinową oraz dodatkowe akcesorium, jak np. torbę na laptopa czy plecak, łącznie do 12 kg, co jest bardzo konkurencyjne w porównaniu z innymi liniami.