Rhian Sugden zachwyca urodą

Rhian Sugden ma na swoim koncie wiele sesji zdjęciowych. Brytyjska modelka znana jest ze swojej nietuzinkowej urody i pięknej figury.

Najczęściej pozuje do zdjęć w dość kusych kreacjach i reklamuje komplety damskiej bielizny.



Patrząc na jej zdjęcia, trudno dziwić się Cristiano Ronaldo, że kiedyś stracił dla niej głowę i gdyby tylko ona wyraziła taką chęć, to dziś możliwe, że byłaby żoną słynnego piłkarza.



Rhian jednak inaczej ułożyła sobie życie i dziś jest szczęśliwą żoną, ale nie Cristiano Ronaldo, a aktora Olivera Mellora.



On również docenił urodę Rhian, która z biegiem lat chyba w ogóle się nie starzeje!



Gwiazda ostatnio pokazała nowe zdjęcia, do których pozuje bez grama makijażu. Trudno uwierzyć w to, że modelka ma 35 lat. Takiego wyglądu mogą pozazdrościć jej młodsze od niej koleżanki z branży!

