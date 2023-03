Pomysł zachwycił Rihannę. Artystka wysłała bukiet stu białych róż do domu opieki. Podobnie zachował się Jay - Z, tyle że jego bukiet stu róż był czerwony.

Byliśmy w szoku

- przyznała w rozmowie z serwisem BuzzFeed, Paige Oakes, dyrektor placówki ds. relacji.

Oakes przyznała, że po cichu ona i bohaterki viralowego wideo liczyły na to, że nagranie dotrze do artystki. Nie spodziewały się jednak, że uhonoruje ona występ seniorek tak miłym gestem. Do bukietu róż dołączona była notatka pochwalająca taneczne umiejętności kobiet.

Zobacz również: Paulina Smaszcz mocno zrugała ciekawską fankę!

Reklama

Seniorki zatańczyły słynny układ Rihanny. Tak zareagował Jay-Z

Nagranie ukazuje grupę 11 staruszek. 10 kobiet ubranych jest na biało. Tak jak tancerze, którzy towarzyszyli Rihannie w trakcie jej występu podczas Super Bowl. Gdy na nagraniu wybrzmiewają dźwięki utworu "Rude Boy" tancerki rozchodzą się tanecznym krokiem. A właściwie niemal tanecznym, gdyż niektóre korzystają z chodzików. I wtedy odkryta zostaje gwiazda show, 87-letnia Dora Martin w czerwonym stroju, naśladująca Rihannę.

TikTok

Wideo seniorek, nagrane krótko po występie artystki na stadionie State Farm Stadium, szybko zyskało uznanie użytkowników TikToka. Dziś ma ponad 31 mln odsłon.

Wyrazy uznania popłynęły również ze strony Jaya-Z. Raper przekazał mieszkankom domu opieki bukiet 100 czerwonych róż. Przedstawiciele placówki potwierdzają, że to nagranie pokazuje inne oblicze starości. I że wnuki leciwych gwiazd TikToka mogą pozazdrościć swoim babciom popularności.

Zobacz również:

Michał Żebrowski rozebrał się dla żony. Nagie zdjęcie wywołało burzę!