W ostatnim czasie sporym zainteresowaniem internautów cieszy się TikTok. Dla wielu osób jest to kopalnia inspiracji, ale także zabawnych treści. Coraz częściej można również trafić na nagrania publikowane przez polskie gwiazdy.

W ostatnim czasie furorę w sieci zrobił film Anny Lewandowskiej, na którym widać, jak Robert Lewandowski czesze starszą córkę Klarę. Nagranie zostało już obejrzane ponad pięć milionów razy.



Obecnie Anna Lewandowska przebywa w Warszawie. Robert Lewandowski natomiast został w Monachium, gdzie opiekuje się córkami. Trenerka postanowiła opublikować film pokazujący, że piłkarz bardzo dobrze radzi sobie z dziewczynkami.



Nie od dziś wiadomo, że Robert Lewandowski bardzo dobrze sprawdza się w roli ojca. Tym razem udowodnił, że radzi sobie także z układaniem fryzur swoim pociechom. Na nagraniu opublikowanym przez jego żonę widać, jak spina włosy Klary w kucyk za pomocą odkurzacza. "Kiedy mamy nie ma w domu..." - napisała Anna Lewandowska.

Sposób, który wykorzystał Robert Lewandowski, jest dość popularny w sieci. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy, a internauci nie szczędzili miłych słów. "Lewy ojciec roku", "Piłkarz, TikToker, fryzjer, człowiek wielu talentów" - można przeczytać pod filmem.

