Myślę, że jeśli patrzymy na moją karierę, to zdecydowanie przerosłem samego siebie i to o czym marzyłem, o czym myślałem. Nie znam osoby, która by powiedziała 15 lat temu, że będę w tym miejscu, w którym jestem. Nie ma takiej osoby na świecie i już samo to pokazuje, że udało mi się osiągnąć sukces ponad skalę.

Robert Lewandowski