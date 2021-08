Roksana Węgiel broni Andrzeja Dudy. Chodzi o lajk pod zdjęciem

Roksana Węgiel jest popularną, lubianą piosenkarką młodego pokolenia. Niedawno okazało się, że ceni ją również nie kto inny tylko prezydent Andrzej Duda, który zostawił lajk pod jednym z jej zdjęć na Instagramie, za co został skrytykowany przez część internautów. Podczas Top Sopot Festival 2021 głos w tej sprawie zabrała sama Roksana Węgiel, podkreślając w rozmowie z Michałem Dziedzicem, reporterem Pudelka, że jej samej było miło otrzymać lajk od pezydenta.

Bardzo mi miło. Prezydent Polski jest człowiekiem, nie zapominajmy o tym. Ma prawo, jak każdy inny, lajkować fotki na Instagramie. Jest mi niezmiernie miło, pozdrawiam pana prezydenta. Mam nadzieję, że słucha mojej muzyki

- zaznaczała, stając w obronie głowy państwa.



Które zdjęcie na Instagramie docenił prezydent? Chodzi o fotografię, na której Roksana Węgiel jest w różowej sukience i płaszczu w zamku Książ w Wałbrzychu.



To nie pierwsza podobna internetowa aktywność prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej zostawiał lajki m. in. pod zdjęciem Małgorzaty Kożuchowskiej czy Edyty Pazury, skomentował również informację o ślubie Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy.





Roksana Węgiel - kim jest?

Roksana Węgiel - znana też jako Roxie - to urodzona w 2005 roku polska piosenkarka. Jest zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" w 2018 roku, a także 16. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w Mińsku w 2018 roku. Wygrała również 3. edycję programu "Dance Dance Dance" w 2021 roku.



W 2019 roku otrzymała nominację do Fryderyka - nagrody polskiego przemysłu fonograficznego w kategorii "Fonograficzny debiut roku". Występowała gościnnie w drugiej edycji "The Voice Kids" oraz podczas gali "Bestsellerów Empiku". Wykonała tam swoje dwa single: "Anyone I Want to Be" oraz "Żyj" - za ten drugi otrzymała złotą płytę za sprzedaż albumu w nakładzie ponad 15 tysięcy.



