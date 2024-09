Wachowicz dba o to, by w wolnych chwilach utrzymywać regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Na jej profilu nie brakuje kulinarnych propozycji czy smacznych przepisów. Wachowicz chętnie odsłania też kulisy programu "Ewa gotuje" czy relacjonuje swoje podróże. Fani mogą też dowiedzieć się czegoś o życiu prywatnym gwiazdy.

"Gratulacje! I duuuużo szczęścia i pomyślności na kolejne wspólne lata", Wszystkiego najlepszego z okazji Pierwszej rocznicy ślubu, zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo miłości", "Cudownie Ewuniu! Dużo miłości dla Was", "Piękna para cudowny uśmiech miło na Was popatrzeć", "Dużo szczęścia i miłości na długie, wspólne lata", "Wszystkiego najlepszego na kolejne wspólne lata: dużo szczęścia, szacunku i miłości" - gratulowali fani i fanki.

Ewa Wachowicz na ślubnym kobiercu stanęła po raz drugi. Jej poprzedni związek z Przemysławem Osuchowskim nie przetrwał próby czasu. Kim jest obecny mąż gwiazdy? Sławomir Sulima Kowalewski jest dziennikarzem radiowym i miłośnikiem muzyki. W 2016 roku wystąpił w programie "Must be the Music" emitowanym w Polsacie. Na co dzień mąż Ewy Wachowicz pracuje jako dziennikarz radiowy. W latach 2003 - 2012 prowadził audycję "Byle do piątku" w RMF FM, związany był też z Radiem Kraków. Medialny debiut pary nastąpił w 2019 roku, podczas premierowego odcinka serialu TVP "Miasto skarbów".