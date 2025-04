Wsyp odrobinę. Tłuste osady, kamień i pleśń znikną ze zmywarki

Jak często czyścić zmywarkę?

Resztki jedzenia i detergentu do mycia, a także osady z kamienia (związane z twardą wodą) sprawiają, że na niektórych elementach zmywarki może pojawiać się rdzawy nalot, a nawet pleśń. Szczególnie dotyczy to filtra i uszczelek, ale też zakamarków koszyków - te elementy najlepiej czyścić co 2-3 tygodnie. Całą zmywarkę wystarczy umyć raz na 2-3 miesiące.

Jak wyczyścić zmywarkę za pomocą naturalnych środków?

Do szybkiego i skutecznego czyszczenia zmywarki świetnie nadają się tanie i ekologiczne substancje, które mamy w domu. By cieszyć się świeżym zapachem i lśniącymi naczyniami, wystarczy użyć sody oczyszczonej, octu lub kwasku cytrynowego, a także płynu do mycia naczyń.

Jak umyć zmywarkę sodą oczyszczoną?

Nieprzyjemny zapach wydobywający się ze zmywarki zwalczymy z łatwością za pomocą sody oczyszczonej. Do pojemnika na tabletkę wystarczy wsypać 2-3 łyżki sody i ustawić program z intensywnym trybem zmywania (oczywiście bez żadnych naczyń w środku).

Jak umyć zmywarkę octem?

Za pomocą octu usuniemy nie tylko nieprzyjemny zapach, ale też rdzawy nalot czy osad z kamienia. Na dno urządzenia wystarczy wlać szklankę octu spirytusowego, a drugą taką samą ilość płynu najlepiej umieścić w niewielkiej misce na górnym koszu urządzenia i włączyć tryb z myciem w wysokiej temperaturze. Zmywarka będzie lśnić świeżością i czystością, a pozostałości zapachu octu znikną wraz z kolejnym zwykłym myciem naczyń.

Jak umyć zmywarkę kwaskiem cytrynowym?

Dla osób, które nie tolerują zapachu octu, świetnym rozwiązaniem jest czyszczenie zmywarki za pomocą kwasku cytrynowego. Do pojemnika na tabletkę wystarczy wsypać saszetkę tego produktu i uruchomić tryb intensywnego mycia. Dzięki temu z łatwością pozbędziemy się uporczywych osadów, kamienia i nieprzyjemnego zapachu.

Wbrew pozorom czyszczenie filtra w zmywarce jest banalnie proste 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jak wyczyścić filtr zmywarki?

Niedomyte naczynia, resztki jedzenia i mlecznobiały osad to częsty efekt brudnego lub zatkanego filtra zmywarki. Dlatego kluczowe jest jego regularne czyszczenie. Filtr należy wyjąć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w instrukcji użytkowania zmywarki. Najczęściej trzeba wyjąć dolne śmigło, a następnie odkręcić filtr znajdujący się na dole urządzenia. Filtr najlepiej umyć pod bieżącą wodą przy użyciu płynu do mycia naczyń i miękkiej ściereczki lub gąbki. Jeśli znajdują się na nim osady z kamienia, warto umieścić go na kilkanaście minut w ciepłym occie spirytusowym.

Jak wyczyścić uszczelki zmywarki?

W uszczelkach zmywarki gromadzi się najwięcej brudu, tłustych osadów, a nawet pleśni. Dlatego należy je przecierać miękką szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń, delikatnie odchylając, by dotrzeć do zakamarków. W tym celu można też użyć miękkiej szczoteczki do mycia zębów.

Jak sprzątać bez chemikaliów? Polsat News Polsat News