Ser halloumi wytwarzany jest przede wszystkim z mleka owczego. Dodawane jest także kozie i krowie, choć to ostatnie najczęściej można spotkać w przypadku produkcji przemysłowej. Początkowo przepis na halloumi miał być sposobem na sprytne zagospodarowanie zapasów mleka, które bez lodówek nie zachowałoby świeżości zbyt długo. Współcześnie jest to duma kuchni Cypru, która zyskała oznaczenie ChNP - Chronionej Nazwy Pochodzenia. Oznacza to, że nazwą halloumi określane mogą być wyłącznie produkty powstające na Cyprze, według konkretnych procedur.

Oryginalny halloumi pochodzi z Cypru 123RF/PICSEL

Jak smakuje halloumi?

Wyglądem przypomina włoską mozzarellę. Biały ser cechuje się jednak dużo bardziej zwartą, sprężystą strukturą i wyrazistym smakiem ze słonymi nutami. Nawet pod wpływem wysokiej temperatury nie roztapia się, dzięki czemu wykorzystać go można do grillowania i pieczenia, a nawet zamieniać w bezmięsne burgery. Podczas degustacji może kojarzyć się odrobinę z fetą, lecz w tym porównaniu staje w pozycji przysmaku o łagodniejszym, mniej kwaśnym smaku.

Pyszne źródło wapnia i białka

Ser halloumi jest bogaty w przyjazny dla kości i zębów wapń. Pierwiastek niezbędny jest także dla funkcjonowania układu nerwowego oraz mięśni. Warto wiedzieć, że zaledwie 30 g halloumi pokrywa 1/4 dziennego zapotrzebowania na wapń w przypadku dorosłego człowieka. To ważne na każdym etapie życia, choć o tej zalecie powinni pamiętać zwłaszcza seniorzy, szczególnie narażeni na osteoporozę.

Białko z kolei jest potrzebne zarówno do rozwoju, jak i regeneracji komórek oraz tkanek. Uwzględnienie halloumi w diecie pozwoli na komponowanie sycących posiłków, po których długo nie odczujemy głodu. Co więcej, bogaty skład cypryjskiego sera sprawia, że przyczynia się do obniżania ryzyka wystąpienia insulinooporności i cukrzycy typu 2.

Wszechstronność halloumi zachwyci niejednego kucharza 123RF/PICSEL

Czy halloumi jest zdrowy? Umiar przede wszystkim

Wśród właściwości sera halloumi wymienić można też obecność w składzie fosforu, ważnego z punktu widzenia metabolizmu, a także witamin B2 oraz B12, które przekładają się na niwelowanie uczucie zmęczenia i poprawne działanie układu nerwowego. Mimo wielu zalet w jedzeniu smacznego sera należy zachować ostrożność i umiar.

Zalicza się do produktów dość tłustych, a 100 g dostarcza około 320 kcal. Częste zajadanie się dużymi ilościami sera może więc odbić się na sylwetce. Ponadto halloumi zawiera dużo soli, więc nie jest odpowiedni dla osób z nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem cholesterolu. Należy też pamiętać, że nie zawiera błonnika pokarmowego, niezbędnego dla trawienia i zdrowia jelit. Z tego powodu zaleca się łączyć halloumi ze świeżymi warzywami.

Do czego wykorzystać halloumi w kuchni?

Jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, serem halloumi w pyszny sposób uzupełnisz posiłki. Grillowane plastry świetnie smakują z dodatkiem oliwy, odrobiną soku z cytryny oraz świeżą miętą. To jeden z najprostszych sposobów na zorganizowanie we własnej kuchni tawerny rodem z Cypru. Wykorzystasz je również jako "kotlet" w wegetariańskim burgerze.

Pokrojony w kostki ser doskonale sprawdza się jako dodatek do sałatek, wytrawnych naleśników i wrapów. Bardzo dobrze smakuje np. z rukolą, papryką, cukinią, cebulą i arbuzem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by halloumi dodawać do zapiekanek i tart, wzbogacając ich nadzienie.

