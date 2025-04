Lawenda francuska (łac. Lavendula stoechas ) nazywana też lawendą hiszpańską i lawendą motylkową to długo kwitnąca odmiana, która pokrojem przypomina klasyczną lawendę wąskolistną, ale ma szersze szaro-zielone liście. Także kwiaty wyglądają nieco inaczej - mają beczułkowaty kształt i mniej intensywny fioletowy kolor (dostępne są też rośliny o liliowych i kremowych kwiatach). Są zwieńczone charakterystycznymi "króliczymi uszami" , które nazywa się też skrzydłami motyla. Roślina osiąga od 40 do 100 cm wysokości.

Lawenda francuska do obfitego kwitnienia wymaga słonecznego i osłoniętego od wiatru stanowiska. Preferuje przepuszczalne podłoże o lekko zasadowym odczynie. Źle znosi ciężkie i gliniaste gleby, nie toleruje nadmiernej wilgoci. Uprawiana w donicach wymaga solidnej warstwy drenażu. Podlewanie powinno być regularne, ale umiarkowane (dopiero po przesuszeniu wierzchniej warstwy podłoża). Lawendę warto też nawozić co 2-3 tygodnie preparatem do roślin kwitnących (dostępne są specjalne środki do lawendy). Roślinę powinno się też przycinać po kwitnieniu. Dzięki temu mobilizuje się do wzrostu i kolejnego kwitnienia.