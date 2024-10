Zendaya stała się jedną z najpopularniejszych młodych aktorek dzięki talentowi, charyzmie i wszechstronności, które pokazała w różnorodnych rolach. Poniżej przedstawiam kilka jej najbardziej znaczących kreacji, które przyczyniły się do jej popularności.

Drogę do kariery otworzyła jej rola Rue w serialu "Euforia", a rola Michelle "MJ" Jones w serii "Spider-Man" przyniosła jej nie tylko sławę, lecz także i miłość w życiu prywatnym. Gwiazda od dłuższego czasu jest w związku z Tomem Hollandem, który grał w tej serii główną rolę.

To wtedy stała się także ikoną mody w niezwykle młodym wieku. Od 2021 roku, gdy ruszyła trasa promocyjna filmu "Diuna", najwięksi świata mody, śledzili poczynania aktorki także i na czerwonym dywanie. Po pewnym czasie niemal każdy projektant marzył, by to ona nosiła właśnie jego kreacje.