Izabela Trojanowska urodziła się w Olsztynie, 22 kwietnia 1955 roku, w rodzinie o wielu muzycznych tradycjach. Jej matka śpiewała i grała na gitarze, a ojciec grał na skrzypcach. Choć była wychowywana w duchu katolickim i w młodości bardzo chciała wstąpić do zakonu, to finalnie postawiła na muzykę i w wieku zaledwie szesnastu lat odniosła swój pierwszy sukces na Festiwalu Pieśni Sakralnej Sacrosong w Chorzowie. Wystąpiła tam pod panieńskim nazwiskiem Schütz, a nagrodę wręczył jej sam kardynał Karol Wojtyła.

Kolejne utwory - "Jestem twoim grzechem", "Sobie na złość" czy "Pytanie o siebie" również zdobyły serca fanów i znalazły się na dwupłytowej "EP-ce". W 1981 roku ukazały się one na debiutanckim albumie artystki, "Iza". W 1982 roku Trojanowska wydała krążek "Układy. Tonpress", ale przez wzgląd na duże problemy z władzą i cenzurą, zdecydowała się wraz z mężem na emigrację. Przebywała w Holandii, USA i Wielkiej Brytanii, a w 1987 roku osiadła w Berlinie Zachodnim.

W 1990 roku artystka wydała kolejny studyjny album "Izabela Trojanowska", tym razem zawierający wyłącznie anglojęzyczne utwory, z przeznaczeniem na rynki zachodnie. Pięć lat później ukazał się album "Chcę inaczej", na którym znalazły się przeboje: "I stało się", "Więcej niż życie" oraz "Nareszcie czuję". W roku 1997 artystka przyjęła rolę Moniki Ross-Nawrot w kultowym dziś serialu "Klan", w którym gra do dziś. Od tego czasu ukazało się jeszcze sześć krążków Izy, w tym ostatni "Na skos" z 2016 roku.

Izabela Trojanowska to jednak nie tylko wokalistka i aktorka, ale także jedna z największych ikon lat 80. Już jako dziecko sama projektowała i szyła swoje sceniczne kreacje, w późniejszych latach coraz więcej rzeczy przywoziła z Zachodu. Zawsze miała swój styl, nie bała się nowości, śmiało eksperymentowała, również z fryzurą. Jeden z takich eksperymentów zaprowadził ją prosto na okładkę włoskiego "Vogue'a".

- "Wymyśliłam fryzurkę króciutką - nie było mnie stać na fryzjera wtedy, przyjaciółka zafundowała mi fryzurkę. Path, która cięła mnie, okazało się, ze również czesze i tnie modelki. Jak wyszła jej ta fryzurka dziwna, właśnie taka ze strzępkami to zadzwoniła do samego Vidala (Vidal Sassoon - brytyjski stylista i fryzjer, twórca nowoczesnych i rozpoznawalnych fryzur, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego), zrobili sesję i gdzieś te zdjęcia poszły w świat

- "Kochani! Postanowiłam wrócić do fryzury sprzed ponad 40 lat, która narodziła się w salonie Vidala Sassoona w Londynie na początku lat 80.. A wszystko dlatego, że po latach znalazłam osobę, która uczyła się od samego Mistrza - Dobrawę Piękos - Szymańską! A przy okazji dowiedziałam się, że dziś ta fryzura nazywa się "Mullet". To cięcie zachwyciło samą Miley Cyrrus… Wszystko zatacza koło. Podobnie jak muzyka, tak też stylizacje fryzur powracają… Powracam i ja do tamtej fryzury!" - napisała wtedy na Instagramie.