Inozytol to związek organiczny, który kiedyś nazywano witaminą B8. Nie jest to jednak precyzyjne określenie, bo to substancja syntetyzowana w ludzkim organizmie. Jest wytwarzana m.in. w mózgu i nerkach. Pełni kilka bardzo ważnych funkcji - przekazuje sygnały między komórkami, odpowiada za prawidłową pracę jajników i korzystnie wpływa na układ nerwowy - poprawia nastrój i stymuluje wydzielanie serotoniny (nazywanej hormonem szczęścia). Przyczynia się też do poprawy funkcji poznawczych - wspiera pamięć i koncentrację.