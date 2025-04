Lisi Jar to malowniczy wąwóz, który stanowi jedno z najciekawszych przyrodniczo i historycznie miejsc w okolicach Jastrzębiej Góry. Ten polodowcowy wąwóz znajduje się na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a jego zbocza porasta stary, przepiękny las bukowy.

Choć liczy zaledwie 350 metrów długości, spacer Lisim Jarem to wyjątkowe doświadczenie. Zazwyczaj panuje tam zupełna cisza, a wiosną, przed szczytem sezonu nie zastaniemy tam tłumów.

Na końcu ścieżki znajduje się obelisk upamiętniający legendarne przybycie króla Zygmunta III Wazy do Polski - według przekazów jego okręt miał cumować nieopodal, u wybrzeży Bałtyku.

Wiosenne miesiące to czas, gdy po zimowej przerwie na tory powraca Żuławska Kolej Dojazdowa - zabytkowa wąskotorówka, której trasa prowadzi przez malownicze tereny Żuław Wiślanych.

Przejazd zabytkowym pociągiem z otwartymi wagonami pozwala nie tylko podziwiać krajobrazy, ale i poczuć atmosferę dawnych czasów. Trasa z Nowego Dworu Gdańskiego do Mikoszewa lub Sztutowa to propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla miłośników historii oraz fotografii.

Żuławska Kolej Dojazdowa to atrakcyjny sposób dojazdu wokół Mierzei Wiślanej

Krzywy Las nieopodal Gryfina. To prawdziwa zagadka

Wiosną warto również udać się do jednego z najbardziej intrygujących miejsc w Polsce. Tuż przy miejscowości Nowe Czarnowo, nieopodal Gryfina w województwie zachodniopomorskim, znajduje się Krzywy Las - miejsce, które od blisko stulecia rozbudza wyobraźnię zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata. Choć obszar ten nie imponuje wielkością, to wyróżnia się wyjątkowym układem roślinności - około stu sosen, które na niewielkim terenie (ok. 0,5 ha) rosną w przedziwny, wygięty sposób.