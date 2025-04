Ogromne rozczarowanie dla pracowników. Rząd wycofuje się z planowanych zmian

Od przyszłego roku wynagrodzenie minimalne miało zostać zrównane z wynagrodzeniem zasadniczym, co oznaczałoby, że ewentualne premie i dodatki nie będą wliczane do najniższej krajowej. Rząd jednak wycofał się z tych założeń, ponieważ miały one stanowić zbyt wysokie koszty dla sektora publicznego.