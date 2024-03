Salma Hayek to bez wątpienia jedna z ikon Hollywood. Gwiazda od lat znajduje się w gronie najpopularniejszych aktorek. Dlatego też nie mogło jej zabraknąć podczas imprezy Vanity Fair wieńczącej Oscary 2024. Hayek jak to zazwyczaj bywa, skupiła na sobie całą uwagę. Od tej kreacji trudno oderwać wzrok!

Ceremonia rozdania Oscarów to nie tylko święto branży filmowej, ale również okazja dla gwiazd, by zaprezentować cały szereg rozmaitych stylizacji. Od klasycznych kreacji po odważne stylizacje - na czerwonym dywanie można zobaczyć niemal wszystko. Gwiazdy kina chętnie biorą też udział w imprezie Vanity Fair. Wydarzenie to świetna okazja, by móc zaprezentować się w kolejnej stylizacji.