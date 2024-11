Święta z Magdą Gessler nadwyrężą portfel. Barszcz z uszkami w cenie dwudaniowego obiadu

Kiedy kalendarz niespiesznie zbliża nas do okresu świątecznej gorączki, wielu truchleje na samą myśl o czasie, który przyjdzie spędzić w kuchni na przygotowywaniu bożonarodzeniowych przysmaków. Z pomocą nadchodzą więc gotowe oferty cateringowe. Podobną, jak co roku, przygotowała Magda Gessler. Chcąc jednak zaserwować swoim gościom dania znanej restauratorki, lepiej sięgnąć głęboko do portfela. Kosmiczna cena pierogów to dopiero początek.