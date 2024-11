Nie jest to dobry trop. Zanim przejdziesz do czyszczenia srebra, musisz wiedzieć, że takie zabrudzenie jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. Wynika z reakcji chemicznej, do jakiej dochodzi na skutek kontaktu srebra z cząsteczkami dwutlenku siarki obecnymi w powietrzu. Ze zjawiskiem mamy do czynienia przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich. Na szczęście doprowadzenie zaśniedziałego srebra do porządku nie jest trudne i nie wymaga specjalistycznej wiedzy jubilerskiej.