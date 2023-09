Sandra Kubicka to polska modelka i celebrytka, która od jakiegoś czasu sprawdza się również w roli prezenterki. Została prowadzącą nowego formatu randkowego TVP "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć". W piątek, 15 września, miała miejsce premiera pierwszego odcinka nowego show TVP "Rytmy Dwójki". Kubicka prowadzi go wspólnie z Izabellą Krzan.

Sandra Kubicka w nowym programie TVP "Rytmy Dwójki"

Sandra Kubicka starała się na bieżąco informować widzów o postępach nagrań nowego programu. Już wcześniej zdradziła, że pokaże się w długiej, cekinowej sukni. Krój kreacji podkreślił zgrabną figurę modelki, a ona prezentowała się wręcz olśniewająco.

- Ile ja mam emocji w sobie! Mój debiut już w ten piątek na dużym ekranie o 22:10. Mam nadzieję, że program Wam się spodoba i będziecie mnie wspierać, bo strasznie się stresowałam. Głównie dlatego, że nie chciałam nikomu popsuć dnia zdjęciowego, chciałam, aby wszystkim pracowało się ze mną lekko i abyście Wy widzowie dobrze się bawili. To co, see you on friday? - zwróciła się do fanów na Instagramie.

Fani celebrytki komentowali wówczas:

"Boska", "Nie mogę się doczekać programu, na pewno będzie super. Trzymam kciuki, ma Pani urok osobisty, bardzo piękną barwe głosu i takie "Coś "co się ma albo nie, a Pani to ma, tą iskre, naturalność i szczerość", "Piękna", "Królowa", "Super, nie mogę się doczekać" - pisali pod jej postem na Instagramie.

Zdjęcie Sandra Kubicka w programie "Rytmy Dwójki" / VIPHOTO/EAST NEWS / East News

W trakcie programu nadszedł jednak czas na drugą stylizację. Tutaj trzeba przyznać: zrobiło się odważnie! Kubicka zaprezentowała się w czerwonym total looku - miała na sobie zestaw składający się z fantazyjnego topu ze srebrną aplikacją, w którym uwagę przyciągał przede wszystkim oryginalny dekolt. Z topem komponowała się czerwona, obcisła spódnica w wersji maxi. Stylizację uzupełniały czerwone sandałki na wysokiej szpilce. Kubicka dobrała do stylizacji srebrną biżuterię. Jak podoba się wam w takim wydaniu?

Sandra Kubicka: kariera i życie prywatne

Kubicka w 2008 roku przeniosła się wraz z rodziną do USA i zamieszkała w Miami. Dość szybko zaczęła tam stawiać pierwsze kroki w modelingu - sesje zdjęciowe z jej udziałem publikował m.in. magazyn "Treats", była też jedną z głównych modelek Asos, a nawet pojawiła się w "Playboy'u". Czasopismo "Maxim" umieściło ją natomiast na liście 100. najseksowniejszych nazwisk Ameryki.

Po powrocie do Polski Sandra związała się z agencją Avant Models Małgorzaty Leitner. W 2019 roku zajęła wysokie, trzecie miejsce w 10. edycji programu "Taniec z gwiazdami", co zapewniło jej przepustkę do dalszej kariery. Od 2021 roku jest w związku z muzykiem zespołu Afromental, Alekandrem Milwiw-Baronem.

