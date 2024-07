Sandra Kubicka to urodzona w 1995 roku polska modelka i celebrytka. W 2008 roku Sandra przeniosła się wraz z rodziną do USA i zamieszkała w Miami. Szybko zaczęła tam stawiać pierwsze kroki w modelingu - sesje zdjęciowe z jej udziałem publikował m.in. magazyn "Treats", była też jedną z głównych modelek Asos, a nawet pojawiła się w "Playboy'u". Czasopismo "Maxim" umieściło ją natomiast na liście 100 najseksowniejszych nazwisk Ameryki.

Po powrocie do Polski Sandra związała się z agencją Avant Models Małgorzaty Leitner. W 2019 zajęła wysokie, trzecie miejsce w 10. edycji programu "Taniec z gwiazdami" i przebojem weszła do show-biznesu. Modelka próbowała też swoich sił w roli prezenterki - prowadziła randkowy program "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć" oraz muzyczne show "Rytmy Dwójki".