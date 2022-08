Sarah Jayne Dunn przekuła porażkę w sukces. Tak teraz zarabia na życie

Sarah Jayne Dunn to angielska aktorka, znana z roli Mandy Richardson w telenoweli "Hollyoaks", w którym grała do 2021 roku. Twórcy serialu zrezygnowali ze współpracy z nią, gdy ta dołączyła do jednego z portali społecznościowych dla dorosłych.

Daphne Joy zachwyca w zielonym bikini! Zdjęcia robią wrażenie

Żona Mateusza Damięckiego wypoczywa w bikini. Internauci zachwyceni. „Piękna kobieta”

Blanka Lipińska dziękuje za ciepłe przyjęcie „Kolejnych 365 dni”. Mówi o swojej roli

Chloe Ferry w gorącym bikini! Materiał przykuwa uwagę Sarah Jayne Dunn nie załamała się jednak stratą pracy i przekuła porażkę w sukces. Wraz ze swoją koleżanką, Rhian Sugden stworzyła podcast, w którym rozmawiają o życiu intymnym.

Mimo początkowych obaw, czy projekt się przyjmie, fani oszaleli nas jego punkcie i chętnie słuchają przemyśleń dwóch, pięknych pań na tematy jeszcze niekiedy uznawane za tabu.

Gwiazdy łamią te stereotypy i otwarcie rozmawiają o wszystkim, co je interesuje.

Instagram Post

Zobacz też: Natalia Siwiec w ostrych scenach u Blanki Lipińskiej. Tym razem dali jej więcej odważnych scen

Reklama

Gorące zdjęcie Sarah Jayne Dunn. Zrobiła to w ważnym celu

Ostatnio Sarah Jayne Dunn zabrała głos w swoich mediach społecznościowych w sprawie ciałopozytywności, czym rozgrzała internautów.

"Pozwól, że udzielę Ci porady. Zrób sobie teraz tysiąc nagich zdjęć. Możesz pomyśleć: 'Och, jestem zbyt brzydka' lub 'Nikt nie chce oglądać tych maleńkich piersi'. Ale uwierz mi, pewnego dnia spojrzysz na te zdjęcia o wiele życzliwszym wzrokiem i powiesz: 'Drogi Boże, byłam piękna!'" - napisała Sarah Jayne Dunn w swoich mediach społecznościowych.

Przy okazji tego opisu opublikowała właśnie dość pikantne zdjęcie, żeby ośmielić do takich działań swoje fanki. Gwiazda ma 40 lat, ale wiek nie stanowi dla niej przeszkody w tym, by wciąż brać udział w sesjach, gdzie pokazuje nieco więcej ciała.

Sarah Jayne Dunn jest jedną z brytyjskich gwiazd, które z wielkim zaangażowaniem promują ciałopozytywność i jak widać, idzie jej to całkiem nieźle!

Instagram Post

***

Zobacz też: Angelina Jolie oskarżyła Brada Pitta o przemoc. Raport FBI ujawnia szczegóły incydentu