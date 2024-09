Selena Gomez od lat inspiruje miliony swoim stylem, zarówno na czerwonym dywanie, jak i w codziennych stylizacjach. Ostatnio została sfotografowana w klasycznym oversize'owym brązowym płaszczu, który od razu stał się jednym z najbardziej pożądanych elementów garderoby na jesień 2024. Jest to świetny wybór na chłodniejsze dni, który można stylizować na wiele różnych sposobów, co czyni go wszechstronnym dodatkiem do każdej szafy.