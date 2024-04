Jane Seymour, czyli serialowa "Doktor Quinn", nadal zachwyca urodą i perfekcyjną sylwetką. 73-letnia aktorka pojawiła się na gali rozdania nagród CMT Music Awards 2024.

Założyła czarną sukienkę na ramiączkach, zdobioną cekinami i falbankami. Kreacja podkreśliła jej zgrabną sylwetkę i wąską talię. Do sukienki dobrała czarne kowbojki z biało-czerwonymi wzorami. Stylizacją wpisała się w klimat imprezy - w końcu to gala organizowana przez Akademię Muzyki Contry.

Jane Seymour na rozdaniu nagród CMT Music Awards 2024 Rex Features/EAST NEWS East News

Serialowa Doktor Quinn zachwyca. Tak Jane Seymour dba o formę

Fani (i nie tylko) często zastanawiają się, jak Jane Seymour udaje się zachować idealną sylwetkę. 73-letnia aktorka w ostatnich latach udzieliła kilku wywiadów, w których zdradziła, jaką aktywność fizyczną preferuje i jak wygląda jej menu.

Seymour lubi ćwiczyć i zwraca uwagę na to, by jej dieta była odpowiednio zbilansowana. W rozmowie z "Closer Weekly" aktorka przyznała, że dla niej wiek to jedynie liczba.

- Robię co w mojej mocy, ale nie próbuję być młodsza niż jestem. Po prostu staram się mieć jak najlepszą formę w wieku, w którym jesteś - przyznała Seymour.

Gwiazda uwielbia ćwiczyć pilates. Wykonuje też specjalny trening, który określa się jako "The Perfect Workout" - polega on na powolnym podnoszeniu ciężarów.

- Wykonujesz go tylko przez 20 minut, dwa razy w tygodniu - zdradziła w rozmowie z serwisem. - Gdy go wykonuję, dostrzegam ogromną różnicę. Każde ćwiczenie wykonuję powoli, co prowadzi do zmęczenia, a całe moje ciało zaczyna drżeć - przyznała.

Jeśli chodzi o wspomniany pilates, Seymour wykonuje go tak często, jak tylko może. Jedyną przeszkodą jest czasami napięty harmonogram.

- Robię to tak często, jak tylko mogę. Mam w domu specjalną maszynę. Jeśli mam czas, ćwiczę przynajmniej dwa razy w tygodniu - powiedziała.

Dieta Jane Seymour

Jaką dietę stosuje serialowa "Doktor Quinn"? Aktorka dba przede wszystkim o to, by było prosto i z umiarem.

- Unikam skrobi, jem głównie kurczaka z dużą ilością warzyw. We wszystkim staram się zachować umiar, co oczywiście jest najtrudniejsze. Wmawianie sobie, że jestem na diecie, nigdy nie działa. Działa natomiast, gdy mówię sobie: "Ok, zjem kawałek ciasta, ale nie potrzebuję całego" - powiedziała w rozmowie z "Closer Weekly".

Jane Seymour w jednej ze scen serialu "Doktor Quinn" East News East News

Jane Seymour prywatnie

Jane Seymour - właściwie Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg, urodziła się 15 lutego 1952 roku na przedmieściu Londynu. Brytyjska aktorka i producentka zdobyła międzynarodowy rozgłos dzięki roli doktor Michaeli Quinn w serialu "Doktor Quinn".

Prywatnie, Seymour była mężatką cztery razy. Ma czwórkę dzieci - córkę Katherine i syna Seana ze związku z Davidem Flynnem oraz bliźnięta Johna Steycego i Kristophera Stevena ze związku z Jamesem Keachem, z którym rozwiodła się w 2015 roku.

