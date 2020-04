Sharon Stone w żałobie po przyszywanej babci

Eileen Mitzman, którą słynna aktorka nazywała swoją przyszywaną babcią, odeszła w niedzielę w jednym z nowojorskich szpitali. Stone, dzieląc się tą smutną infoormacją z fanami, po raz kolejny skrytykowała amerykańskie władze za opieszałość w walce z pandemią.

Sharon Stone poznała Eileen w latach 90., gdy rozpoczęła pracę na rzecz osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Mitzman również była zaangażowana w działania zwiększające świadomość o chorobie.



- Eileen zaczęła pracować jako aktywistka, bo jedna z jej córek zmarła na AIDS. Zaraziła się od swojego chłopaka, który był barmanem w Studio 54. Zżyłyśmy się tak bardzo, że ona i jej mąż zostali moimi przyszywanymi dziadkami - wyjaśniła Sharon Stone w niedzielnej relacji na Instagramie.

Aktorka nie kryła żalu na wieść o śmierci tak bliskiej osoby.



- Miała koronawirusa, ale bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa. Nikt z nas nie mógł być przy niej, kiedy odchodziła - napisała.

Stone od początku pandemii COVID-19 w USA krytykuje opieszałość władz i sposób, w jaki traktowani są tam pacjenci. Jej zdaniem, gdyby na informacje o wirusie zareagowano szybciej i objęto ochroną również osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, wielu śmierci udałoby się uniknąć.



- Eileen umarła jako wojowniczka. I my też powinniśmy teraz walczyć, bo smutek sprawi tylko, że będziemy podatni na chorobę. Mam do was prośbę, zamiast płakać, otwórzcie dzisiaj okno i krzyczcie dla Eileen. Wykrzyczcie swoją złość, bo ona też była wściekła na strategię walki z koronawirusem i wcześniej na strategię walki z AIDS - zaapelowała aktorka.