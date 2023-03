Kim jest Maja Kożuchowska?

Małgorzata Kożuchowska ma dwie młodsze siostry. Jedna z nich - Maja, od lat przebywa za granicą. Początkowo mieszkała w Londynie, potem przeprowadziła się do Paryżu. W stolicy Francji już od dziesięciu lat rozwija swoje zainteresowania. Chociaż z wykształcenia jest przedszkolanką, postanowiła zostać blogerką. Prowadzi również konto w mediach społecznościowych. W "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o swoim zamiłowaniu do sztuki, mody i wielu ciekawych miejscach, jakie odkryła w Paryżu.

W rozmowie z Mateuszem Hładkim, Maja Kożuchowska zdradziła ponadto, co skłoniło ją do wyjazdu na granicę.

Do Paryża trafiłam może z powodu miłości, bo mój mąż jest Francuzem. Natomiast poznaliśmy się w Londynie. Po kilku latach stwierdziliśmy, że nadszedł czas, żeby zamknąć ten londyński rozdział i zamienić londyńską mgłę na paryskie słońce. wyznała Maja Kożuchowska.

O czym pisze Maja Kożuchowska na swoim blogu?

Maja Kożuchowska przed laty wpadła na pomysł, aby założyć bloga. Poczuła bowiem chęć opowiadania o swojej pasji, jaką jest odkrywanie ciekawych miejsc na świecie - w tym przypadku skupiła się na Francji, która ją zachwyciła. Jak podkreśliła w wywiadzie, chce udzielać wskazówek turystom przybywającym do Paryża i zależy jej, aby odwiedzający nie trafiali w przypadkowe miejsca. Według niej w mieście zakochanych istnieje wiele zakątków, do których koniecznie trzeba się wybrać.

Ponadto na blogu Mai Kożuchowskiej znajdziemy wywiady z celebrytami, a także znanymi ludźmi sztuki i kultury. Dotarcie do nich nie byłoby takie łatwe, gdyby nie znana siostra.

Maja Kożuchowska może liczyć na wsparcie znanej siostry

Na temat występu Mai Kożuchowskiej w "Dzień dobry TVN" wypowiedziała się na Instagramie jej znana siostra. Aktorka nie kryje, że rozpiera ją duma.

"Moja duma. Trzymam kciuki" napisała na Instastories Małgorzata Kożuchowska tuż przed emisją programu

Wsparcie to jest dla Mai bezcenne. Mimo że nie poszła w aktorskie ślady siostry, zajmuje się na co dzień tym, co sprawia jej ogromną satysfakcję.