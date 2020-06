​Słynne modelki sprzedają swoje ubrania, by wesprzeć walkę z rasizmem i pandemią

Legendarne gwiazdy wybiegów postanowiły przekazać swoje designerskie stroje i akcesoria na wyjątkową aukcję. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane organizacjom charytatywnym, które walczącą z rasizmem oraz ze skutkami pandemii. Na licytacje trafią elementy garderoby takich modowych ikon, jak Kate Moss, Joan Smalls czy Helena Christensen.

"The Way We Wore" to tytuł aukcji, która wystartuje już 9 czerwca. Jej celem jest wsparcie dwóch organizacji dobroczynnych, które wspierają zmagania z dwoma bodaj najbardziej palącymi problemami ostatnich miesięcy - rasizmem i skutkami trwającej pandemii koronawirusa. Aukcja skierowana jest do fanów mody, którzy chcą wzbogacić swoją szafę o niepowtarzalny przedmiot. Nabyć będzie można wszak designerskie stroje i akcesoria pochodzące z prywatnych kolekcji największych gwiazd wybiegów. Swoje modowe perełki przekazać postanowiły m.in. Kate Moss, Joan Smalls, Helena Christensen, Ashley Graham, Gigi Hadid, Adut Akech, Irina Shayk, Paloma Elsesser i Karlie Kloss.

Część przedmiotów, które trafią na tę wyjątkową aukcję, ma dla ich właścicielek wartość sentymentalną. Kate Moss przekazała swoją ulubioną kurtkę pochodzącą z kolekcji Alexandra McQueena. Podarowała ją jej Sarah Burton. Z kolei Joan Smalls zdecydowała się oddać na ów szczytny cel torebkę Givenchy, z którą podróżowała swego czasu po całym świecie.

- Ta torebka była ze mną wszędzie. Stała się podstawowym elementem mojej garderoby. Naprawdę dobrze się nią opiekowałam - zapewnia Smalls.

Wylicytować będzie można też sukienkę Christiana Siriano, w której Ashley Graham zaprezentowała się na gali CFDA Fashion Awards, kurtkę Gigi Hadid projektu Fenty i torebkę Chanel podarowaną przez Adut Akech. Helena Christensen zaoferowała natomiast swoją kultową sukienkę Diora w stylu vintage.

- Nosiłam ją na oscarowej imprezie. Emanuje elegancją i przepychem, którego w modzie już nie ma. Czułam się w niej, jakbym wcielała się w jakąś tajemniczą, elegancką postać - wyznała topmodelka.

Pieczę nad przedsięwzięciem sprawują dyrektor kreatywny brytyjskiego "Vogue’a" Alec Maxwell oraz redaktorka działu mody Dena Giannini. Ubrania i dodatki podarowane przez gwiazdy wybiegów będzie można nabyć za pośrednictwem platformy internetowej HardlyEverWornIt.com. Środki ze sprzedaży zostaną podzielone między NHS Charities Together, która wspiera personel medyczny, wolontariuszy i pacjentów zmagających się ze skutkami pandemii koronawirusa oraz Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej (NAACP). Aukcja potrwa trzy dni - od 9 do 12 czerwca. Ceny wystawionych ubrań i akcesoriów będą zaczynać się od 50 funtów.