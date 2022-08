35-letnia Chloe Saxon, jak podaje na swoim Instagramie, ma korzenie wielu narodowości - brytyjskie, japońskie, koreańskie oraz afroamerykańskie. Swojemu pochodzeniu zapewne zawdzięcza nieprzeciętną urodę i krągłości.

Saxon jest rozpoznawalna nie tylko z mediów społecznościowych. Współpracuje bowiem z wieloma luksusowymi markami i popularnymi magazynami.

Wzorem do naśladowania dla Chloe zawsze była Kim Kardashian - uwielbia ją w każdym calu, dlatego postanowiła się do niej upodobnić. Gwiazda Instagrama nie ukrywa, że wydała tysiące dolarów, by wyglądać jak jej idolka. Na swoim koncie ma już kilka operacji plastycznych - zmniejszenia nosa, powiększenia piersi, regularnie wstrzykuje sobie też botoks w twarz i wypełniacze w usta. Nie obyłoby się również bez implantów w pośladkach!

Efekty możemy widzieć na instagramowym profilu Saxon, a ostatnio zamieszczone zdjęcie jest najlepszym dowodem na to, że pupa celebrytki nie wygląda do końca naturalnie - w porównaniu do reszty ciała jest bowiem ogromna.

35-latka pozuje w łazience, nachylona nad umywalką. Ma na sobie jedynie bieliźniane, koronkowe body w kolorze niebieskim. Uwagę przykuwa też jej perfekcyjny, mocny makijaż oraz długie, ciemne, pofalowane włosy opadające zmysłowo na ramiona - istna Kim Kardashian! Na pośladkach, jak i całym ciele, Saxon prezentuje też sporych rozmiarów tatuaże.

Jak widać, zdjęcia zamieszczane przez celebrytkę na Instagramie cieszą się ogromną popularnością - Chloe Saxon ma bowiem ponad milion obserwujących. W komentarzach pod postami natomiast, zachwytom nie ma końca.

Uważacie, że jej ciało wygląda atrakcyjnie? A może delikatnie przesadziła z eksperymentami?

