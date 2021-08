Sukienka Ewy Wachowicz to idealna propozycja na wesele

Ewa Wachowicz ma słabość do ubrań. Jednak prezenterka programów telewizyjnych od lat przykłada wagę do jakości odzieży. Może dlatego nazywa siebie "chomikiem", bo trudno rozstać się z czymś, co jeszcze z powodzeniem można ubrać, kiedy fason wróci do łask. Z tej modowej pętli czasu chętnie korzysta córka Aleksandra, która chętnie sięga po dżinsy mamy.

Tonę czasem w tych rzeczach, dlatego to nie do końca jest dobre. Ostatnio na nowo odkryłam wełniany płaszcz z lat 90. z kapturem, świetnej jakości i wciąż modny. Mam też słabość do dżinsów. Zostawiam sobie po jednej parze modnych fasonów. Zawsze mogę im dać im drugie życie. Jest takie zdjęcie w książce "Wszystkie korony Ewy Wachowicz", o którym mówią, że wyglądam na nim jak Julia Roberts. Dżinsy z tego zdjęcia nosi ostatnio Ola. Ewa Wachowicz, Styl.pl

Dżinsy to nie jedyna słabość restauratorki. Ewa Wachowicz ma kolekcję sukien wieczorowych i koktajlowych. Ostatnio podczas wyborów Miss Polski zaprezentowała się w cekinowej kreacji zaprojektowanej na tę okazję przez Viole Piekut. Była miss i projektantka współpracują ze sobą od lat. Nic dziwnego, że Ewa Wachowicz zaufała designerce. Spójrzcie na detale tego projektu. Od razu widać, że jest szyty na miarę zgodnie z upodobaniami byłej miss.

Podkreślona talia, wyeksponowane nogi i asymetryczna góra tworzą spójną całość. Biel i cekiny nadają sznytu. Przed kamerami sukienka prezentowała się idealnie. Viola Piekut jest mistrzynią podkreślania kobiecych atutów. Jej personalizowane projekty są uwielbiane przez gwiazdy POLSATU. Nic dziwnego.

Są ponadczasowe. Biorąc pod uwagę obecne trendy na rynku mody, gwiazdy spokojnie mogą wracać do tych kreacji, zmieniając jedynie dodatki, fryzury i makijaż. Jeżeli planujecie wielkie wyjście lub otrzymaliście zaproszenie na wesele, to warto inspirować się szafą Ewy Wachowicz i propozycjami Violi Piekut. Po latach z dumą będziecie oglądać rodzinne fotografie z uroczystości...

