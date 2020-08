Sylwia Bomba popełniła gafę?

Znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Sylwia Bomba wybrała się na ślub przyjaciół, a swoją odważną kreacją pochwaliła się na Instagramie. Czy chciała przyćmić pannę młodą?

Zdjęcie Sylwia Bomba poszła na wesele w odważnej kreacji /Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News /East News

Widzowie poznali Sylwię, dzięki jej występom w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej walka o wymarzone ciało i utrata 30 kg.

Od czasu spektakularnej metamorfozy, Sylwia zgromadziła na swoim Instagramie rzesze fanów, z którymi często dzieli się zdjęciami szczupłej sylwetki oraz nowymi stylizacjami.

Zawodowo Bomba pracuje jako fotograf, a prywatnie wraz z o 14 lat starszym partnerem Jackiem, wychowuje dwuletnią Antoninę.

W ostatni weekend para wybrała się na wesele, a Sylwia pochwaliła się swoją niecodzienną kreacją.



Bomba na Instagramie zaprezentowała odważną i zjawiskową kreację. W opisie przyznała, że ta sukienka nie przypadła Jackowi do gustu.

Tance, hulance, czyli... weselisko! Jackowi nie podobała się moja sukienka, a Wy co myślicie? - zapytała fanów Sylwia Bomba.

Niektórym fankom nie przypadł do gustu kolor sukienki Sylwii, ich zdaniem biel jest zarezerwowana dla panny młodej.



"Pięknie wyglądasz, ale jako przyszła panna młoda serio bym się wściekła, jak by mi koleżanka przyszła w białej długiej sukni" (pis. oryg.) - napisała jedna z fanek. "Na miejscu panny młodej bym się wściekła!" - wtórowała kolejna. "Do ołtarza jak znalazł" - pisali obserwatorzy.

Sylwia odpowiedziała:

-To nie jest biała sukienka, tylko pudrowo-brzoskwiniowa.

Sądzicie, że popełniła gafę?