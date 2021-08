Sylwia Bomba przeszła metamorfozę. „Naturalna, piękna kobieta”

Sylwia Bomba inspiruje wiele kobiet

Sylwia Bomba stała się rozpoznawalna dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Dzięki wesołemu usposobieniu szybko zdobyła sympatię widzów. Obecnie Bomba jest aktywna w mediach społecznościowych i spełnia się jako influencerka. Jej Instagramowy profil obserwuje już 764 tys. użytkowników aplikacji.

Celebrytka inspiruje wiele kobiet. Fanki pokochały ją za dystans do otaczającego świata i poczucie humoru. Sylwia Bomba przed laty przeszła dużą metamorfozę. Niedawno zdradziła, że jeszcze kilkanaście lat temu, ważyła 30 kilogramów więcej. Dziś z chęcią eksponuje zgrabną sylwetkę i opalone ciało.

Sylwia Bomba przeszła metamorfozę w 30 minut

Bomba nie stroni od aktywności fizycznej, motywując do treningów swoje obserwatorki. Często prezentuje również ciekawe stylizacje. Kreacje celebrytki prawie zawsze spotykają się z uznaniem obserwatorów.

Niedawno Sylwia Bomba opublikowała na Instagramie kolarz składający się z dwóch zdjęć. Jeden z kadrów przedstawiał gwiazdę po wyczerpującym treningu, z kolei drugi ukazywał, jak wygląda w pełnym makijażu i ze starannie ułożoną fryzurą. Bomba w opisie zaznaczyła, że zdjęcia zostały zrobione w tym samym dniu.

Te zdjęcia dzieli 30 minut czyli dokładnie tyle ile zajęło mi ułożenie włosów i zrobienie makijażu (na pierwszym zdjęciu jestem zaraz po 5 godzinnym treningu) Czasem wyglądam tak, jak po lewej stronie, a czasem tak, jak po prawej - to wciąż ta sama osoba... Dziewczyny rozumiecie, co chce powiedzieć? Co myślisz gdy patrzysz na to zdjęcie?

Obserwatorzy Sylwii Bomby stwierdzili, że nikt nie jest idealny

Fanki doceniły, że Bomba zdecydowała się na opublikowanie porównania. W komentarzach nie brakowało zachwytów nad smukłą sylwetkę celebrytki. Obserwatorki zauważyły, że strój dobrany odpowiednio do sylwetki, potrafi zdziałać cuda. "Tak naprawdę wystarczy odpowiednia pozycja, makijaż, włosy, piękny strój i wielki uśmiech by zobaczyć zupełnie inną osobę. Cieszę się ze to wstawiłaś! Brawo. PS. W każdym wydaniu wyglądasz pięknie, zresztą jak każdy z nas", "Myślę, że jednak masz zdrowe podejście do życia, że jesteś normalna, jak my wszystkie. I za to, że i takie zdjęcia pokazujesz: szczerze dziękuję", "Wniosek taki, że nikt nie jest idealny" - czytamy w komentarzach.

