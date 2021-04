Sylwia Bomba zaistniała w mediach dzięki jednemu z telewizyjnych show. Widzowie pokochali ją za jej sposób bycia, ogromne poczucie humoru i dystans do siebie. Tym razem poruszyła bardzo ważny temat - kompleksów i opublikowała przy okazji wyjątkowe zdjęcie.

Zdjęcie Sylwia Bomba poruszyła niezwykle ważny temat akceptacji / Jacek Kurnikowski / AKPA

Sylwia Bomba to piękność z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda urzekła widzów nie tylko swoją osobowością, ale także i wyglądem.

Sylwia urodą przypomina Włoszkę lub Hiszpankę, co niezwykle podoba się jej fanom.



Nie szczędzą jej oni komplementów pod zdjęciami, które publikuje na swoim profilu w mediach społecznościowych.



Tym razem również pojawiło się niezwykle kobiece zdjęcie - Sylwia pozuje do niego w czerwonej sukience. Jednak opis zdjęcia może nieco zaskakiwać:



"Jestem 35 letnią kobietą. Od 15 lat jestem na diecie. Chciałabym Wam się dzisiaj do czegoś przyznać... polubiłam siebie. Nie chciałabym być młodsza (ani starsza), nie chciałabym być wyższa, ani szczuplejsza. Pogodziłam się z tym, że mam wielkie uda, a nochal jeszcze większy, pracowałam i codziennie pracuje aby być z siebie zadowoloną. Uwierzyłam wszystkim książkom jakie czytałam, że jestem wystarczająca taka, jaka jestem" - napisała szczerze Sylwia.





