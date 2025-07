Ta fryzura to hit lata 2025. Dojrzałe kobiety ustawiają się w kolejce do fryzjera

Czym jest fryzura riviera bob?

To nowoczesna interpretacja dobrze znanego boba, inspirowana stylem kobiet z francuskiej Riwiery - trochę "czesany nieczesany", z dużą dawką luzu i elegancji. Riviera bob to długość mniej więcej do linii żuchwy lub lekko za nią, z delikatnie postrzępionymi końcówkami i naturalnym ruchem. Fryzura sprawia wrażenie lekkiej, swobodnej i pełnej objętości.

Aktorka Keira Knightley w modnym bobie ARNOLD JEROCKI Getty Images

Dlaczego dojrzałe kobiety ją pokochają?

Po pierwsze: odmładza. Riviera bob działa jak naturalny lifting - podkreśla kości policzkowe, odsłania szyję, a przy dobrze dobranej długości pięknie wysmukla rysy twarzy. Po drugie: dodaje objętości cienkim, delikatnym włosom, z którymi wiele kobiet mierzy się po 40. czy 50. roku życia.

Co więcej, riviera bob nie jest fryzurą "sztywną" - pasuje do różnych typów urody i można ją dopasować zarówno do fal, jak i prostych włosów. W wersji z lekką grzywką wygląda romantycznie, bez grzywki - bardziej minimalistycznie i nowocześnie.

Modnego boba nosi między innymi dziennikarka Magda Mołek, która wygląda w nim fenomenalnie.

Jak dbać o riviera boba?

Choć fryzura wygląda naturalnie, jej forma zależy od dobrze wykonanego cięcia. Warto więc raz na 6-8 tygodni odwiedzić fryzjera, by odświeżyć końcówki i zachować kształt.

Na co dzień kluczowa będzie pielęgnacja dodająca objętości. Lekkie odżywki, pianki unoszące włosy u nasady i suszenie głową w dół potrafią zdziałać cuda. Warto też stosować spray z solą morską, który pomoże uzyskać efekt "plażowych fal" - dokładnie taki, jaki kojarzy się z wakacyjnym luzem nad Morzem Śródziemnym.

Jak stylizować?

Najlepsze w riviera bobie jest to, że nie musi być idealny. To fryzura, która wygląda dobrze nawet, gdy lekko się rozczochra. Jeśli masz włosy podatne na skręt - wystarczy dodać odrobinę kremu do stylizacji i pozwolić im wyschnąć naturalnie. Jeśli masz proste włosy - wystarczy lekko podwinąć końcówki na szczotkę lub użyć lokówki o dużej średnicy, by uzyskać miękką falę.

Dla bardziej eleganckiego efektu można wygładzić włosy i unieść je u nasady szczotką Expert Blowout Speed od Olivia Garden. Jej wydłużony korpus i wyjmowany szpikulec pozwalają na stylizację większych partii, skracając czas suszenia włosów. Riviera bob świetnie wygląda też z akcesoriami - spinkami, opaskami czy wsuwkami.

