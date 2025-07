Ta pasta podkręca smak umami mięsnych potraw. Koreańczycy ją uwielbiają

Gochujang ma unikalny, wielowarstwowy profil smakowy . Trudno go przypisać do jednej kategorii, ponieważ łączy w sobie:

głębię smaku umami, typową dla fermentowanych produktów sojowych. To właśnie ta nuta sprawia, że gochujang może znacząco wzbogacić nawet proste potrawy,

pikantność, pochodzącą z papryczek chili. Nie jest to jednak ostra przyprawa typu "chili w proszku", ale bardziej zrównoważone, ciepłe odczucie ostrości, które pojawia się stopniowo,

Pasta nie dominuje potrawy, ale ją pogłębia, dodając intensywności i aromatu. Jej smak jest trudny do porównania z jakimkolwiek produktem kuchni europejskiej, choć można go zestawić z zupą miso , sambalem czy koncentratem pomidorowym pod względem roli, jaką pełni w daniach.

Gochujang, jak wiele produktów fermentowanych, może mieć korzystny wpływ na zdrowie, o ile spożywana jest z umiarem i pochodzi z wiarygodnego źródła. Obecnie gochujang jest szeroko dostępna w wersji przemysłowej, ale coraz więcej kucharzy i entuzjastów fermentacji wraca do metod rzemieślniczych .

Ale uwaga! Ta pasta ma wysoką zawartość sodu wynikającą z obecności soli oraz cukry proste. W wersjach gotowych bywa to syrop glukozowo-fruktozowy, którego trzeba szczególnie unikać.

Do czego dodać, jak wykorzystać gochujang w kuchni?

Marynaty do mięs i tofu

To jeden z najczęstszych sposobów wykorzystania pasty. Wystarczy wymieszać ją z sosem sojowym, czosnkiem, imbirem i odrobiną cukru lub miodu , by otrzymać aromatyczną marynatę. Świetnie sprawdza się przy grillowaniu i pieczeniu, zwłaszcza w daniach takich jak bulgogi czy dakgalbi.

Sosy do dań głównych

Gochujang można dodawać do sosów do makaronów, ryżu, a nawet sałatek. W połączeniu z octem ryżowym, olejem sezamowym i odrobiną wody powstaje klasyczny koreański sos do bibimbapu.