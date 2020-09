Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak jednak się pobiorą?

Ostatnie informacje były niepokojące. Sylwia Madeńska przyznała bowiem, że nie mieszka z Mikołajem Jędruszczakiem. Te słowa skłoniły fanów do spekulacji na temat rozstania i pytań o jej dalszy udział w "Tańcu z gwiazdami". Okazuje się, że Sylwia i Mikołaj nadal są razem, będą występować w show Polsatu, a w piątek 25 września zostaną nowożeńcami.

Nie oznacza to jednak, że Mikołaj i Sylwia zdecydowali się wziąć ślub. W rolę pary młodej wcielą się na potrzeby kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tematem przewodnim tej odsłony show będzie bowiem tradycyjne polskie wesele i weselne wpadki. A jako że Madeńska i Jędruszczak jako jedyni są parą nie tylko na parkiecie show, ale też w życiu prywatnym, producenci "Tańca z gwiazdami" uznali, że są idealni do roli nowożeńców. Zadanie, jakie przed nimi stoi, to wykonanie pierwszego tańca pary młodej, od którego zwykle zaczyna się wesele.

Wraz z pozostałymi parami zatańczą do słynnych weselnych szlagierów. Widzowie usłyszą takie piosenki jak "Weź, nie pytaj", "A wszystko to, bo ciebie kocham", "Prawy do lewego", "Żono moja" czy "Weselny pyton". Gośćmi specjalnymi odcinka będą m.in. Sławomir i Kajra oraz Michał Wiśniewski. Oprócz nich ze specjalnymi występami pojawią się Paweł Jasionowski i zespół Poparzeni Kawą Trzy

Choreografie przygotowywane do kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami" często pozwalają uczestnikom zaprezentować nie tylko umiejętności taneczne, ale też talent aktorski. Weselny odcinek będzie pod tym względem wyjątkowy. Jak zapewnia jedna z uczestniczek, modelka Edyta Zając, układy taneczne w tym odcinku będą miały charakter komediowy.



"Przed nami najzabawniejszy odcinek XI edycji. Już same próby i treningi dostarczają nam mnóstwo śmiechu. Mam nadzieję, że widzowie także będą się dobrze bawić. Razem z Michałem pokażemy siebie od zupełnie innej, dotąd nieznanej strony. Nasz taniec nie będzie taki poważny jak do tej pory. Co niestety skutkuje tym, że boli mnie całe ciało - od stóp po czubek głowy mam zakwasy. Na treningach dostałam ksywę >>zdziwiona Grażyna<<, bo kroki są tak trudne, że nie potrafię zapanować nad mimiką - zdradza Edyta Zając.

Program "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" można oglądać w piątek o godz. 20:05 w Telewizji Polsat.

