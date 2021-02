Sylwia Madeńska (27 l.) i Mikołaj Jędruszczak (27 l.) byli wielkimi zwycięzcami pierwszej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Choć para już nie jest razem, Sylwia wciąż zyskuje popularność w mediach i ostatnio uraczyła fanów niecodziennym zdjęciem!

Zdjęcie Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wystąpili razem w "Tańcu z gwiazdami", gdzie tancerka zachwycała wyglądem / Jacek Kurnikowski /AKPA

Sylwia Madeńska, gdy pojawiła się w programie "Love Island. Wyspa miłości", zaskoczyła wszystkich naturalnością i piękną figurą. Dziewczyna od lat trenuje taniec towarzyski i to jemu zawdzięcza taką sylwetkę.

Jeżeli chodzi o makijaż, Sylwia stara się pokazywać jednak w choć delikatnej jego wersji.



Bardzo rzadko pozwala sobie na zupełny jego brak. Tym razem jednak było inaczej i gwiazdka pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, na którym pokazuje swoją twarz przed i po nałożeniu make up'u.



"Zdecydowanie wolę u siebie delikatne makijaże, jednak tym razem chciałam zaszaleć z kolorem j mocnym okiem !! Jak Wam się podoba efekt ?!" - napisała pod zdjęciem Sylwia.



Patrząc na niepomalowaną twarz tancerki, trudno ją rozpoznać, ale jednak fani w komentarzach nie mieli wątpliwości, co do tego, że Sylwia wygląda pięknie w swojej naturalnej wersji!



"Brawo za odwagę w pokazaniu twarzy BEZ ŻADNEGO upiększenia", "Młodziutko bez makijażu", "Przepiękna jesteś w obu odsłonach" - pisali internauci i chwalili celebrytkę za to, że pokazała twarz bez żadnego retuszu.

Instagram Post

Instagram Post

