Spis treści: 01 Szczere wyznanie Sandry Kubickiej

02 Fani gratulują Kubickiej

03 Modelka i celebrytka

04 Życie uczuciowe pełne zawirowań

Sandra Kubicka - polska modelka i celebrytka - podzieliła się na Instagramie szczerym wyznaniem. 27-letnia modelka zdradziła, że decyzja, którą podjęła w ubiegłym roku, przyniosła jej same korzyści. Chodzi o zaprzestanie picia alkoholu.

Szczere wyznanie Sandry Kubickiej

- Cheers to sobriety! Almost 1 year. To już prawie rok odkąd zdecydowałam się przestać pić alkohol. Czuję się niesamowicie, a to na jakich obrotach pracuje mój umysł jest nie do opisania. Szkoda, że nie miałam w sobie takiej siły wcześniej. W nowy rok i nadchodzące urodziny planuje również wejść z lemoniadą - napisała Sandra Kubicka.

Reklama

W poście oznaczyła swojego ukochanego, Aleksandra Milwiw-Barona. - Cieszę się, że również wszedł ze mną na tę drogę. Razem raźniej - podsumowała.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Tak Dominika Gwit zmienia się w ciąży. Kiedy poród?

Fani gratulują Kubickiej

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci gratulują decyzji i dzielą się swoimi doświadczeniami.

Dokładnie. Po co ten alkohol? On w ogóle nie jest potrzebny

Nienawidzę alkoholu. Już 5 lat temu zdecydowałam, że nie piję wcale

Świetna inicjatywa

Gratulacje

Jedna z komentujących przyznała: "Ja nie piję alkoholu od 3 lat, ale myślę ze "dla zdrowia" wprowadzę sobie lampkę wina raz na jakiś czas po nowym roku. Wytrwałości Sandra!".

Zobacz również: Książę William złamie regułę milczenia! Sytuacja staje się napięta!

Modelka i celebrytka

Sandra Kubicka to polska modelka i celebrytka, która część życia spędziła w Stanach Zjednoczonych. Tam rozwijała karierę modelki - na swoim koncie ma wiele sesji zdjęciowych dla popularnych magazynów. 27-latka współpracuje z prestiżowymi markami, a niedawno została właścicielką firmy Sandra’s Fit, która zajmuje się m.in. produkcją suplementów diety.

Kubicka jest aktywna na Instagramie, gdzie dzieli się z obserwatorami swoim życiem zawodowym i prywatnym. Obecnie śledzi ją ponad 663 tys. osób.

Zobacz również: Śmiałe wycięcia i głębokie dekolty. Gwiazdy odsłoniły niemal wszystko!

Życie uczuciowe pełne zawirowań

W życiu uczuciowym Kubickiej nie brakowało zawirowań. Modelka była już zaręczona kilka razy, ale dotychczasowe relacje z mężczyznami nie były trafione. Obecnie Kubicka jest szczęśliwie zakochana, a jej partnerem jest znany muzyk Aleksander Milwiw-Baron. W mediach społecznościowych Kubicka wielokrotnie zaznaczała, że jej związek z Baronem różni się od poprzednich.

Instagram Post Rozwiń

***