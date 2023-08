- W jednym z hoteli w Dubaju, w środku nocy, około godziny 2.00, do mojego pokoju weszło małżeństwo, pani w burce i jej mąż. Zamknęli drzwi, zaświecili światło, a ja byłem przykryty kołdrą i nie było mnie widać.

- Naprawdę byłem w szoku, zacząłem krzyczeć: Oh my God! Oni też zaczęli coś mówić po arabsku i też byli zszokowani tym, że ktoś jest w łóżku. Zostałem wybudzony ze snu, nie wiedziałem, co się dzieje, byłem wręcz przerażony. Długo potem nie mogłem zasnąć, bo się po prostu przestraszyłem, że ktoś wszedł mi do pokoju - mówi agencji Newseria Lifestyle Qczaj.

Reklama

Czytaj więcej: Ewa Wachowicz w najmodniejszej kurtce na jesień 2023. Wygląda zjawiskowo!

Przeprosiny były, niesmak pozostał na długo

Trener zgłosił tę pomyłkę na recepcji, otrzymał przeprosiny, ale niesmak pozostał na długo. Choć dziś już tylko się z tego śmieje, to wtedy absolutnie nie było mu do śmiechu. Z doświadczenia też wie, że lepiej jest jechać dwa razy do hotelu, który zrobił na nim dobre wrażenie, niż rezerwować coś w ciemno.

- Zazwyczaj mam fajne przygody i wspomnienia, bo miejsca wybieram sobie bardzo skrupulatnie albo z polecenia. Teraz drugi raz byłem w hotelu w Miami. Wcześniej byłem tam z moim partnerem, teraz zabrałem tam siostrę, dlatego że po prostu wszystko było super - jedzenie, siłownia, miejsce - mówi.

Czytaj więcej: Kobiecy horoskop na sierpień 2023. Sprawdź, czy sprzyjają ci gwiazdy

Qczaj porównał hotele w Polsce i za granicą. Zaskakujące wnioski

Qczaj wie, że trzeba odwiedzić wiele miejsc, by mieć porównanie i wyrobić sobie określone zdanie o danej miejscówce. Jak zauważa, polskie hotele w zestawieniu chociażby z amerykańskimi wypadają dużo lepiej.

- W tym roku porównywałem sobie właśnie amerykańskie hotele, bo zdarzyło mi się też kilka nocy spędzić w jakimś hotelu w Chicago i byłem w szoku, że to był pięciogwiazdkowy hotel, a nijak się miał do pięciogwiazdkowego hotelu w Polsce. I muszę powiedzieć, że my jedzenie mamy naprawdę super, no bez porównania, naprawdę, po prostu czym chata bogata - dodaje trener personalny.