Oto kobiecy horoskop na sierpień 2023 dla przedstawicielek wszystkich znaków zodiaku . Dla wielu pań będzie to udany miesiąc tak pod względem zawodowym, jak i prywatnym. Letnia aura sprzyja zawieraniu nowych znajomości, ale też ożywieniu w stałych związkach. Sprawdź, co cię czeka.

Baran: Relaks, flirt i podróże

Panie spod znaku Barana są energiczne, uparte i uwielbiają się przemieszczać. Dla przedstawicielek tego ognistego znaku zodiaku nastanie jednak nieco spokojniejszy czas. Sierpień będzie miesiącem relaksu i regeneracji. Warto właśnie teraz wyjechać na urlop, zastanowić się nad dalszymi planami na życie i poświęcić tym sprawom, na które zwykle nie ma się czasu.

Zdjęcie Zodiakalne Barany są uparte i energiczne. W sierpniu powinny nieco odpocząć i uspokoić nerwy. / 123RF/PICSEL

Zodiakalne Barany mogą liczyć na szczególną łaskawość gwiazd w kwestiach miłosnych. Samotne przedstawicielki tego znaku będą miały wiele okazji do flirtu, a w stałych związkach na nowo zapłonie ogień. Zdrowie również będzie dopisywać, o ile panie spod tego znaku nie wezmą na siebie zbyt wiele.

Byk: Nowe projekty i nowa miłość

Zodiakalne Byki to kobiety praktyczne i uparte. Odważnie prą do przodu i nie zrażają się niepowodzeniami, ponieważ wiedzą, do czego dążą.

Sierpień 2023 będzie dla pań spod tego znaku miesiącem ważnym — właśnie teraz rozpoczną wiele nowych projektów, które zaprocentują w przyszłości. W sprawach zawodowych powinny zaufać swojej intuicji, którą zwykle tłumią. Nawet nietypowe pomysły mają bowiem szanse na realizację.

W kwestiach prywatnych sierpień zapowiada się nieco gorzej... Nieudane związki mogą się raz na zawsze zakończyć, a zodiakalne Byki dopadnie melancholia. Na horyzoncie czai się jednak miłość, która przybędzie już jesienią. Panie spod znaku Byka powinny wypatrywać zwłaszcza przedstawicieli znaków wodnych — zodiakalny Rak okaże się dobrym lekarstwem na przebyty zawód miłosny.

Bliźnięta: Zawirowania w życiu uczuciowym

Zodiakalne Bliźniaczki to kobiety uwielbiające ciekawe rozmowy i pasjonujące podróże. Potrafią odnaleźć się świetnie w każdym miejscu i sytuacji, a ponieważ są bardzo sympatyczne, zawsze mają wiele przyjaciółek i adoratorów. Sierpień 2023 będzie dla przedstawicielek tego powietrznego znaku miesiącem pełnym zawirowań w życiu uczuciowym - efekty będą jednak pozytywne. Ludzie, którzy zawiedli Bliźniaczki, odejdą w zapomnienie, a na horyzoncie pojawi się ktoś, kogo kobiety te obdarzą gorącym uczuciem.

W drugiej połowie miesiąca warto zaprezentować się w pracy z jak najlepszej strony. Kreatywne pomysły będą mile widziane, a solidne wypełnianie obowiązków może zaprocentować premią. Żeby zadbać o zdrowie, zodiakalne Bliźnięta powinny zacząć uprawiać sport. Jeśli już to robią, warto znaleźć dla siebie nową dziedzinę, by zainteresowanie nie wygasło.

Rak: Warto zrobić porządek w finansach

Zodiakalne Raki są bardzo wrażliwe - nawet nieco nadwrażliwe. Wszelkie niepowodzenia sprawiają więc, że tracą chęć do życia. Poprzednie miesiące mogły być nieco trudne, ale sierpień 2023 zapowiada się bardzo dobrze. Samotne panie spod tego znaku spotkają na swojej drodze przebojowego Barana lub przystojną Pannę i stracą głowę z miłości. W stałych związkach pojawią się problemy z komunikacją, ale przy odrobinie dobrej woli można je zażegnać.

Zdjęcie Panie spod znaku Raka są wrażliwe i rodzinne. Sierpień 2023 to dla nich odpowiedni miesiąc, by poukładać wszystkie swoje sprawy / 123RF/PICSEL

W tym miesiącu warto poświęcić trochę czasu na uporządkowanie swoich spraw zawodowych i finansowych. Warto też skorzystać z pięknej pogody i zacząć ćwiczyć na świeżym powietrzu.

Lew: Poświęć czas rodzinie i przyjaciołom

Zodiakalne Lwice to kobiety dumne i pewne siebie. Cenią aktywny styl życia, jednak są obowiązkowe. Mają więc skłonności do pracoholizmu. W sierpniu muszą się więc mieć na baczności, bo rodzina zacznie narzekać na coraz mniejszą ilość wspólnie spędzanego czasu. Tym bardziej że w życiu zawodowym pojawią się nowe oferty i projekty. Trzeba będzie uważnie rozplanować działania, aby znaleźć czas także dla siebie.

Sierpień 2023 to idealny moment, by wyjechać na urlop i naładować swoje wewnętrzne akumulatory. Zapowiada się intensywna jesień, więc lepiej się do niej przygotować. Zodiakalne Lwy powinny też wzmocnić swoją odporność, która nieco osłabła. Panie spod tego znaku uwielbiają aktywność fizyczną, ale tym razem lepiej sprawdzi się słodkie leniuchowanie.

Panna: Nowa praca? Lepsza płaca? To możliwe

Zodiakalne Panny to kobiety obowiązkowe, nieco pedantyczne i praktycznie podchodzące do życia. Chciałyby nad wszystkim sprawować kontrolę, jednak nikt nie lubi być kontrolowany. Panie spod tego znaku muszą o tym pamiętać - inaczej w sierpniu będzie dochodziło do konfliktów w rodzinie. W sprawach miłosnych warto poświęcić czas sympatycznemu Bykowi, który nauczy Panny cieszyć się życiem. W sprawach zawodowych przyda się zaś towarzystwo Koziorożca.

Sierpień 2023 to idealny moment na szukanie nowej, lepszej pracy. Dla pań spod tego znaku zapowiada się też dobry miesiąc pod względem zdrowotnym. Trzeba tylko uważać na upały, aby się nie odwodnić.

Waga: Zapowiada się harmonijny miesiąc

Zodiakalne Wagi są sympatyczne i sprawiedliwe. Mają wielu przyjaciół i głowę pełną pomysłów. W sierpniu znajdą wiele okazji do towarzyskich spotkań i będą mogły wykazać się w pracy swoją kreatywnością. To dobry miesiąc do negocjacji w sprawie podwyżki. W sprawach prywatnych również wszystko potoczy się szczęśliwie - samotne przedstawicielki tego znaku mogą znaleźć miłość w najmniej oczekiwanej chwili, a w stałych związkach zapanuje wreszcie harmonia.

Sierpień 2023 to dla kobiet spod znaku Wagi dobry czas, by zacząć się ruszać. Sport na świeżym powietrzu nie tylko poprawi formę, ale też zdrowie. Czasem wystarczy krótki, codzienny spacer, by poczuć się lepiej.

Skorpion: Zadbaj o odpoczynek i ciekawie spędzaj czas

Zodiakalne Skorpionice mogą być już zmęczone tym rokiem, który wcale nie należy do szczególnie udanych. Sierpień 2023 zapowiada się jednak fantastycznie. Będzie to miesiąc pełen towarzyskich spotkań i dalekich podróży, czyli rzeczy, które ciekawskie Skorpiony wprost uwielbiają. Kobiety spod tego znaku znajdą też czas dla siebie - będą mogły skupić się na pasjach, a nawet na nich zarobić. W długoletnie związki może wkraść się nuda, więc warto postarać się, by wspólne chwile były interesujące.

Zdjęcie Dla zodiakalnych Skorpionic w sierpniu nastąpi przełom. Miesiąc będzie udany pod względem zawodowym i prywatnym / 123RF/PICSEL

Początek miesiąca będzie bardzo udany w sprawach zawodowych - można się nawet spodziewać podwyżki, a z pewnością licznych pochwał. Warto zadbać o odpowiednią ilość odpoczynku, by naładować akumulatory na kolejne miesiące. W sierpniu panie spod znaku Skorpiona powinny wyjechać na urlop lub chociaż spędzić weekend poza domem.

Strzelec: Nadchodzą romantyczne chwile

Zodiakalne Strzelce są pełne energii, sympatyczne i żywiołowe. Przedstawicielki tego ognistego znaku nie znoszą nudy, a wolny czas spędzają zwykle aktywnie. W sierpniu 2023 warto jednak wziąć pod uwagę także zdanie innych członków rodziny - gwiazdy wskazują bowiem, że przemęczone bliskie osoby marzą raczej o słodkim leniuchowaniu i na tym tle może dochodzić do konfliktów.

Panie spod tego znaku nie powinny też okazywać nadmiernej pewności siebie, ponieważ może to wywołać jakieś kłopoty. W pracy lepiej zacząć prowadzić dokładny grafik - szczegółowy plan nie pozwoli o niczym zapomnieć. W miłości sierpniowa aura sprzyja romantycznym chwilom tylko we dwoje. Samotne Łuczniczki spotkają zaś na swojej drodze potencjalnego partnera. W kwestiach zdrowotnych gwiazdy ostrzegają przed odnowieniem starej kontuzji.

Koziorożec: Dobry czas dla spraw zawodowych

Panie spod znaku Koziorożca są pewne siebie i praktycznie podchodzą do życia. Bardzo istotne są dla nich sprawy zawodowe, a sierpień 2023 będzie dla nich pod tym względem bardzo łaskawy.

Zodiakalne Koziorożce wpadną na kilka genialnych pomysłów, które mogą im przynieść dodatkowe pieniądze. Trzymanie się sztywnych zasad nie wróży jednak niczego dobrego w kwestiach prywatnych. Gwiazdy pokazują, że w sierpniu mogą pojawić się jakieś napięcia, a nawet ciche dni w stałych związkach.

Pod względem zdrowotnym będzie to jednak bardzo udany miesiąc, o ile kobiety spod tego znaku zechcą poświęcić, choć odrobinę czasu na odpoczynek. Urlop jest bardzo wskazany i pomoże Koziorożcom się odstresować.

Wodnik: Konieczny relaks na świeżym powietrzu

Zodiakalne Wodniczki czekały z utęsknieniem na sierpień, by wreszcie móc solidnie odpocząć. Rzeczywiście, jest to miesiąc, w którym trzeba zebrać siły i zrelaksować się - najlepiej na świeżym powietrzu. Gwiazdy szykują pewne zawirowania w życiu prywatnym, jednak ze wszystkich kłopotliwych sytuacji można wyjść obronną ręką przy odrobinie dobrej woli, dobrym humorze i urokowi osobistemu.

Zdjęcie Zodiakalne Wodniczki są oryginalne i nieco zbuntowane. W sierpniu 2023 ich postawa zostanie doceniona. Możliwy awans lub zmiana pracy na lepszą / © Panthermedia

Dla przedstawicielek tego powietrznego znaku nadchodzi jednak dobry czas w sprawach zawodowych. W pracy zostaną docenione, a jeśli zechcą zmienić ją na inną, nie będą miały z tym żadnego problemu. Zodiakalne Wodniki powinny poświęcić się też twórczości - spędzą miło czas, a przy tym mogą stworzyć wspaniałe dzieło.

Ryby: Szykuje się udany miesiąc

Dla zodiakalnych Ryb najlepsza będzie druga połowa sierpnia 2023. Wrażliwe przedstawicielki tego wodnego znaku zodiaku mogą wówczas liczyć na przyjemne chwile we dwoje i powodzenie w sprawach materialnych. Dzięki temu odzyskają pogodę ducha.

Ten wakacyjny miesiąc może być jednak niezbyt udany pod względem zdrowotnym. Zdradliwy wiatr i deszcz mogą skończyć się wizytą u urologa. Lepiej zawsze mieć ze sobą parasol i sweter na wszelki wypadek, by nie przemarznąć. Dla kobiet spod tego znaku będzie to dobry miesiąc na regenerację organizmu. Suplementy diety, odrobina ruchu i leniwe popołudnia z dobrą książką - to pomoże wzmocnić organizm i uspokoić umysł.

