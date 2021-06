Tak kibicuje narzeczona Jana Bednarka. Kim jest Julia Nowak?

Julia Nowak to jedna z najpiękniejszych polskich WAGs. Modelka obdarzona jest oryginalną urodą i perfekcyjną sylwetką - według niektórych fanów to właśnie żona Bednarka zasługuje na miano najpiękniejszej w z grona partnerek polskich piłkarzy. Urodę Julli docenili również użytkownicy Instagrama - jej konto obserwuje już 106 tysięcy osób.



Julia poznała Jana Bednarka cztery lata temu na portalu społecznościowym. Piękna modelka doceniła poczucie humoru sportowca i pomimo obaw postanowiła dać mu szansę. Na przeszkodzie stanęła jednak odległość - Bednarek mieszkał w Anglii, a jego przyszła narzeczona w Polsce. Para spotkała się wreszcie podczas meczu Polska - Kazachstan i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochani zaręczyli się w lipcu ubiegłego roku, a dwa miesiące temu ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka.

Reklama

Gorący czas przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej Julia postanowiła spędzić w Grecji. Modelka odpoczywała, korzystając z pięknej pogody i regularnie wrzucała na Instagram fotki z plaży lub spacerów. Najnowsze zdjęcie Julii sugeruje, że wróciła już do Częstochowy i jest gotowa na mecze Polaków. Modelka pozuje na nim z szalikiem polskiej reprezentacji i zagrzewa chłopaków do walki słowami: "Do boju Panowie! jesteśmy z Wami! POLSKAAA!!!".

Z tak pięknymi kibickami wszystko jest możliwe, zgadzacie się?





Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post