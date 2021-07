Kim Kardashian w Rzymie

Kim Kardashian kocha swoje życie w Stanach Zjednoczonych, ale także chętnie podróżuje. Tym razem wybrała dość nietypowy kierunek jak dla niej, bo postanowiła wybrać się do Europy, a konkretnie do Włoch.

Kim była już w Watykanie i to razem ze swoją koleżanką - Kate Moss. Na zwiedzanie wybrała dość nietypową, koronkową kreację, za co została skrytykowana przez media.



Tym razem postanowiła zobaczyć Koloseum, czyli amfiteatr Flawiuszów. Jest to jeden z najsłynniejszych zabytków Rzymu, którego powstanie datuje się na 70-72 do 80 n.e. Koloseum powstało wybudowane na zlecenie Wespazjana i Tytusa - cesarzy z dynastii Flawiuszów.



Kim Kardashian nauczona doświadczeniem już wybrała inny strój do zwiedzania, ale wciąż eksponowała swoje zgrabne nogi w bardzo krótkich spodenkach.



Do tego dobrała obcisłą, białą bluzkę, która podkreślała jej kobiece kształty. Fani nie szczędzili jej tym razem pochwał i komplementów, zachwycając się wyglądem gwiazdy.



