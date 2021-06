Kim Kardashian w niecodziennej stylizacji

Kim Kardashian tak bawi się po rozstaniu z mężem Kim Kardashian to piękna kobieta, która częściej dosłania swoje ciało, niż je zasłania. Żona Kanye Westa przyzwyczaiła swoich fanów do skąpych strojów kąpielowych, czy ekstrawaganckich stylizacji.

Tym razem gwiazda jednak zaskoczyła zupełnie odmiennym stylem, którym pochwaliła się na najnowszych zdjęciach.



Na zdjęciach Kim ubrana jest niemal identycznie jak Jackie Kennedy w garsonkę, z którymi była kojarzona właśnie żona prezydenta Johna F. Kennedy'ego.



Kim Kardashian skusiła się również na podobną fryzurę do tej, którą nosiła była Pierwsza Dama. Na zdjęciach prócz niej jest także córka Kim i Kanye - North.



To właśnie mała North świętowała swoje 8. urodziny, co właśnie było powodem sesji zdjęciowej.



"Moja pierworodna, North, świętuje dziś 8. urodziny! North, któregoś dnia zobaczysz te wszystkie wiadomości do ciebie, zebrane w jednej książce, którą dla ciebie tworzę i mam nadzieję, że poczujesz wówczas nasza miłość. Wnosisz tyle radości i miłość w nasze życie! Jesteś moim głuptaskiem, jesteś stylowa i wiesz, czego chcesz w życiu. Nigdy nie poznałam kogoś takiego, jak ty" - napisała pod zdjęciami Kim Kardashian.

Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się

Przypomnijmy, że Kim i Kanye West doczekali się jeszcze trójki dzieci prócz North. Obecnie głośno jest o rozwodzie pary, która postanowiła rozstać się po 7 latach małżeństwa.



Fakt ten jest głośno komentowany przez media, ale żadne szczegóły sprawy rozwodowej jeszcze nie są podane. Kim Kardashian na ten moment stara się układać swoje życie na nowo, podobnie jak Kanye.



Ostatnio pojawiły się informacje, że raper spotyka się z Iriną Shayk, rosyjską supermodelką.





