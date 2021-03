Kinga Rusin przebywa obecnie na Malediwach, ale nie jest to zwykły urlop. Dziennikarka postanowiła pokazać, jak pracuje na rajskiej plaży.

Zdjęcie Kinga Rusin porzuciła jakoś czas temu pracę w telewizji /Norbert Nieznanicki /AKPA

Kinga Rusin od momentu odejścia z programu śniadaniowego, stawia na rozwój własnej firmy kosmetycznej.

Od dłuższego czasu też przebywa na Malediwach, gdzie prócz odpoczynku w rajskich okolicznościach przyrody, poświęca się kierowaniem swoim biznesem.



Przy okazji publikowania bajecznych zdjęć, Kinga postanowiła pochwalić się, jak wygląda jej dzień na plaży.



Wielu może to zaskoczyć, bo gwiazda nie leży na leżaku i nie opala się jak większość turystów, a... pracuje!



Kinga na zdjęciu siedzi przy stole, który stoi na pustej plaży i widać, że jest pochłonięta pracą.



Fani w komentarzach zazdroszcząc jej takiego biura, pisali: "Nie szuka Pani asystentki do biura?", "To jest najpiękniejsze zdjęcie; Praca w Raju", "Straszny tłok w tym Pani biurze, proszę tylko stosować się do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej".

