Jenny Powell karierę w mediach zaczęła robić jako młoda dziewczyna. W wieku zaledwie 17 lat podjęła pracę lektora w brytyjskich programów telewizyjnych, rok później nawiązała współpracę z BBC, następnie zaczęła prowadzić poranne show dla dzieci. W 1989 roku Powell była z kolei prezenterką programu Top of the Pops, a w 1997 zagrała w satyrycznym, parodiowym serialu dokumentalnym wyprodukowanym przez Chrisa Morrisa. Po wielu telewizyjnych sukcesach zyskała popularność oraz sympatię widzów. W swoim zawodzie jest aktywna do dziś - jej ostatnim przedsięwzięciem był udział w show 5Star Celebs on the Ranch. Powell od roku prowadzi też weekendowy program śniadaniowy w radiu Greatest Hits.

Jenny Powell poza karierą w mediach, realizuje się również jako fascynatka sportu i zdrowego stylu życia. Swoimi codziennymi nawykami i zamiłowaniami dzieli się w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją ponad 100 tysięcy fanów. Jenny mimo, że w tym roku skończyła 54 lata, w ogóle nie wygląda na swój wiek.

Kobieta od wielu lat jest bardzo aktywna fizycznie, co z zresztą widać gołym okiem. Jej ciało jest umięśnione, jędrne i "zbite". Swoją piękną sylwetkę Powell zawdzięcza przede wszystkim jodze, którą praktykuje od wielu lat. Jak sama powiedziała w jednym z wywiadów, nie miałaby tyle energii i motywacji do działania gdyby nie zdrowa dieta. Celebrytka już dawno temu całkowicie wykluczyła cukier ze swojemu menu - uważa, że nie jest jej on do niczego potrzebny. Dokładnie czyta też etykiety produktów, które kupuje, aby mieć pewność, że nie zawierają dodatku substancji słodzących czy innych szkodliwych składników. Ponadto Powell sięga wyłącznie po produkty naturalne, nigdy nie pozwala sobie na przetworzoną żywność czy fast foody.

Powell jest mamą dwóch córek - 21-letniej Constance oraz 13-letniej Pollyanny. Młodszą pociechę urodziła będą po 40-stce i podkreśla, że jej ciało bardzo dobrze zniosło ciążę w tym wieku. Jest dumna z córek i cieszy się, z dużej różnicy wieku między dziećmi. Jej zdaniem młodsza nastoletnia córka ma w starszej oparcie i wzór do naśladowania.

Powell z chęcią publikuje na Instagramie zdjęcia swojej wysportowanej sylwetki, a obserwujący nie kryją zachwytów. W jednym z wywiadów dla DailyMail kobieta wyjaśniła, że media społecznościowe są dla niej miejscem, w którym chce inspirować i udowadniać, że z życia można czerpać garściami w każdym wieku. Powiedziała też, że zdjęcia w bikini publikuje nie po to, aby chwalić się swoim wyglądem, ale by móc być motywacją dla innych kobiet, bo nigdy nie jest za późno na zmiany. Powell podkreśla, że ciało kobiety potrafi bardzo wiele znieść i jest stworzone do wielkich rzeczy.

