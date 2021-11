Isis Gee nie do poznania! To ona?!

Isis Gee to amerykańska gwiazda o polskich korzeniach. To właśnie w ojczyźnie swojej babci kilka lat temu postanowiła spróbować swoich sił i przyjechała do Polski.

Polacy oszaleli na jej punkcie. Gwiazda nawet reprezentowała Polskę w Konkursie Eurowizji i tańczyła w "Tańcu z Gwiazdami".



Jednak po chwilowej fali sukcesu, jej popularność zaczęła słabnąć, aż w końcu Isis wyprowadziła się z kraju.



Teraz od czasu do czasu publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych i zaskakuje dawnych fanów. Gwiazda jest wprost nie do poznania!



Celebrytka najwidoczniej wciąż pasjami korzysta z usług medycyny estetycznej i sporo schudła. Obecnie 49-latka mieszka znów w Stanach Zjednoczonych i robi karierę w modelingu, współpracując z różnymi firmami.



Ma nawet zagraniczne sukcesy - jej twarz pojawiła się na bilbordach we Włoszech, promując jedną z marek.



Wolny czas Isis spędza na siłowni doprowadzając swoją sylwetkę do ideału. Patrząc na jej nowe zdjęcia naprawdę trudno ją poznać!

